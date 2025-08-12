Martinwhite sigue sumando logros y recibe importante reconocimiento en México

El cantante Martinwhite, quien se ha consolidado en nuestro país como «El Rey de la Guaracha» y como un referente a nivel mundial, sigue cosechando logros.

Recientemente, el artista recibió disco de Oro a través de Sony Music Entertainment México por su éxito titulado «Chingón». Este cuenta con más de 68 millones de stream en las plataformas digitales.

Martinwhite sigue cosechando logros

El joven artista que es reconocido por su gran versatilidad musical y sus ritmos pegajosos, recibió el disco de oro en u show que llevó a cabo en Ciudad de México.

Vale señalar que Martínwhite ha sido un éxito en el país azteca. De hecho, realizó nueve shows sold out.

Por otro lado, hace algunos días se filtró su nueva canción llamada «Ay bonita». Este será lanzado próximamente y que ha alcanzado gran popularidad en TikTok tras ser dado a conocer de manera informal. De hecho, ya ha llegado a 30k.

Cabe destacar que este tema formará parte del álbum que se dará a conocer en algunas semanas.

Martínwhite ha traspasado fornteras de la mano con su música. Hace algunos días, se presentó en Ibiza con Gordo, reconocido DJ que tocó la música del artista nacional.

De este modo, el intérprete de canciones como «Fashonista», que constantemente está innovando en sus letras, estilos vocales y estructuras musicales, ha logrado llevar la guaracha a otros países como Argentina, México y Colombia.

Y se espera que lo que queda de este 2025 sea crucial para la carrera de Martinwhite, quien está trabajando en un disco colaborativo internacional, que incluye a Yeri Mua y otras figuras importantes del mundo urbano. De este modo, estas colaboraciones pueden ayudar a consagrar la posicición del artista chileno en el mercado global.

