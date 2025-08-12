Confirman show gratuito de Akriila para cerrar ciclo cultural de Lollapalooza Chile este martes 12 de agosto: Revisa dónde y a qué hora

Durante este martes 12 de agosto se llevará a cabo una nueva edición de los conciertos gratuitos de Lollapalooaz Chile, Lolla Cultura. Y en esta oportunidad se presentará la destacada artista urbana nacional Akriila, quien llegará hasta la explanada del Museo de la Memoria.

Vale señalar que esta es última de las presentaciones de este ciclo, que también contó con shows de Gepe, De Saloon, Tikitiklip y Tomo Como Rey.

Akriila es una destacada artista urbana nacional, fusiona estilos como el trap, reggaetón y drum & bass con una estética visual impactante.

La popular artista cuenta con mixtapes «001» y su álbum debut «Epistolares», los que han sido elogiados dentro y fuera de Chile. Además, ha sido parte de festivales globales y fue reconocida por la revista Rolling Stone como artista emergente en 2024.

Además, recientemente, Akriila cumplió un importante hito al ser la primera arista nacional en participar en Gallery Sessions.

Show gratuito de Akriila

El show gratuito de Akriila en el Museo de la Memoria, en el marco de Lolla Cultura se llevará a cabo a las 17:00 horas de este martes 12 de agosto.

Vale señalar que estos conciertos gratuitos de Lollapalooza Chile tienen el objetivo de reforzar el vínculo entre el festival y la gente. De este modo, se ofrecen espectáculos que acercan la música y cultura a la ciudadanía.

Anteriormente, se presentaron Gepe, De Saloon, Tikitiklip y Tomo Como Rey, Mientras que Akriila será la encargada de cerrar este ciclo que ha reunido a miles de personas.

En este sentido, este show de Akriila se va a sumar a los tres días del festival en Parque O’Higgins, en el que se disfrutará de grandes artistas nacionales e internacionales. Para conocer más sobre el show se pueden revisar las redes sociales del evento.