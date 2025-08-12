Inicia venta de entradas de Festigame Caja Los Andes 2025: Cómo y dónde comprar tickets

¡Atención amantes de los videojuegos! El sábado 25 de octubre se va a llevar a cabo el esperado Festigame Caja Los Andes 2025. Evento de larga duración que mezcla lo mejor del universo gamer, la cultura geek y la tecnología, para hacer vibrar a los seguidores y seguidoras del mundo de los videojuegos en un día que concentrará emoción y adrenalina.

Y en esta oportunidad, el festival se llevará cabo en el Movistar Arena. Vale señalar que se desarrollará al aire libre y al interior del emblemático recinto ubicado al interior del Parque O’Higgins. La narrativa se dividirá en el «Reino del Aire» que estará cargado de alegría y energía festivalera y el «Reino Subterra», lugar en el que habita la intensidad del hardcore gaming.

De este modo, Festigame Caja Los Andes 2025 va a reunir contenidos icónicos, nuevas temáticas y espacios orientados a las diversas comunidades.

Algunas de las atracciones que tendrá el evento son la final del torneo de Red Bull Home Ground, zonas interactivas como Just Dance, los imperdibles flash tournaments para fanáticos de los fighting games, shooters, talleres, charlas, escenarios temáticos, música gamer y más.

Además, Festigame Caja Los Andes 2025 contará con lo mejor de Esports, competencia y muestra de Cosplay, presencia de desarrolladores chilenos, presentaciones de grupos nacionales de K-pop, creadores de contenido y múltiples sorpresas.

De este modo, este evento es una oportunidad para vivir, jugar y sentir lo mejor del mundo gamer y el entretenimiento en una jornada inolvidable.

Venta de entradas para Festigame Caja Los Andes 2025

Las entradas para Festigame Caja Los Andes 2025 están disponibles a través del sistema Puntoticket.

Vale señalar que el costo de la entrada general es de $23.000. Además, se puede escoger la opción del «Festipack», su valor es de $40.000 e incluye merch, Vip Zone y acceso diferenciado.

Asimismo, hay una promoción grupal de 4×3 que tiene un valor de $65.550.