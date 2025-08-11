Estos son los vehículos que tienen restricción vehicular en la Región Metropolitana este martes 12 de agosto: revisa hasta cuándo rige la medida

¡Atención amigos de RadioActiva! Desde el 1 de mayo que está en vigencia la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Esta medida se llevará a cabo hasta el último día de agosto y se traduce en que movilidad de distintos vehículos en la capital del país se ve limitada.

El objetivo de la medida es combatir la contaminación que se acumula en la capital. De hecho, se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

La restricción vehicular rige en meses de otoño e invierno, que es cuando hay un mayor nivel de contaminación en la Región Metropolitana.

Vale señalar que la medida rige en toda la provincia de Santiago, de lunes a viernes (excepto feriados), incluyendo a las comunas de Puente Alto y San Bernardo. En tanto, el horario es entre 07:30 y 21:00 horas.

Restricción vehicular en la Región Metropolitana: estos vehículos no pueden transitar este martes 12 de agosto

Los vehículos que tienen restricción vehicular en Santiago este martes 12 de agosto, son los que tienen patentes que terminan en los siguientes números:

Automóviles catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre del 2011: 8 o 9.

Automóviles que no son catalíticos sin sello verde: 6, 7, 8 o 9.

Motocicletas de antes del 2002: 6, 7, 8 o 9.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010: 8 o 9.

Buses de pasajeros que no cuentan con sello verde: 6, 7, 8 o 9.

Transporte de carga que no cuentan con sello verde: 6, 7, 8 o 9.

Vale señalar, que en el caso de los vehículos que no cuentan con sello verde, estos no tienen permitido el ingreso al Anillo de Américo Vespucio, sin importar el número en que termine su patente.

Por otro lado, las personas que no cumplan con la restricción vehicular, corren el riesgo de ser multados. Los valores de estas infracciones van desde 1 hasta 1.5 UTM. Esto equivale aproximadamente a cifras entre $68.648 y $102.972.

Para revisar más información sobre esta medida se puede ingresar al sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.