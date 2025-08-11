Corte de luz en Santiago este martes 12 de agosto: Maipú, La Florida, Las Condes y más comunas afectadas

Enel Distribución informó que durante este martes 12 de agosto se van a desarrollar distintos sectores de Santiago, tendrán corte de luz.

Vale señalar que estas pausas del servicio eléctrico se deben a que se programaron trabajos en múltiples sectores de la capital del país, los que buscan mejorar la calidad del servicio.

De este modo, los cortes de luz de este 12 de agosto se desarrollarán en sectores y horarios específicos de la Región Metropolitana.

Cortes de luz en Santiago este 12 agosto: revisa horarios y comunas afectadas

Corte de luz en Las Condes este 12 de agosto: inicia a las 09:30 y finaliza a las 10:3o horas.

Otro corte en Las Condes este 12 de agosto: inicia a las 10:30 y finaliza a las 16:3o horas.

Otro corte en Las Condes este 12 de agosto: inicia a las 14:00 y finaliza a las 15:0o horas.

Otro corte en Las Condes este 12 de agosto: inicia a las 15:30 y finaliza a las 16:3o horas.

Corte de luz en Vitacura este 12 de agosto: inicia a las 10:30 y finaliza a las 16:3o horas.

Corte en Ñuñoa este 12 de agosto: inicia a las 11:00 y finaliza a las 17:00 horas.

Corte de luz en La Florida este 12 de agosto: inicia a las 10:00 y finaliza a las 17:00 horas.

Otro corte en La Florida este 12 de agosto: inicia a las 09:00 y finaliza a las 12:0o horas.

Otro corte en La Florida este 12 de agosto: inicia a las 13:30 y finaliza a las 17:0o horas.

Corte de luz en Maipú este 12 de agosto: inicia a las 11:00 y finaliza a las 17:00 horas.

Otro corte en Maipú este 12 de agosto: inicia a las 09:30 y finaliza a las 15:3o horas.

Corte en Renca este 12 de agosto: inicia a las 10:00 y finaliza a las 16:00 horas.

Los cortes de luz programados en la Región Metropolitana se pueden revisar en la página web de Enel Distribución, en «Mapa de Trabajos Programados».