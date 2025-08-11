«Te esperamos con mucho amor»: Emilia Dides y Sammis Reyes confirmaron que serán padres

No caben dudas de que Sammis Reyes y Emilia Dides son unas de las parejas más queridas del mundo del espectáculo nacional. Y recientemente, sorprendieron con una tremenda noticia.

El anuncio lo hicieron durante la tarde de este lunes 11 de agosto, mientras se encuentran viajando por Dubai.

Recordemos que Sammis Reyes le quiso dar un importante regalo a Emilia Dides por terminar su reinado de Miss Universo Chile, por lo que la quiso invitar a este viaje.

De este modo, han visitado distintos lugares de Dubai y han compartido diversas postales desde dicho país.

Sammis Reyes y Emilia Dides anuncian que serán padres

Y mientras se disfrutan de su viaje por Dubai, la pareja anunció una importante noticia que está dando mucho que hablar.

Resulta que compartieron un video en su cuenta de Instagram, en la que el deportista le besa la panza a Emilia Dides.

«El mejor regalo que nos ha dado la vida… Te esperamos con mucho amor», escribió la cantante para confirmar la noticia.

Vale señalar que como era de esperarse, Sammis Reyes y Emilia Dides recibieron múltiples mensajes de felicidades.

«Ayyy que linda noticia, Felicidades»; «Felicidades. ¡Mayor compatibilidad imposible! Que viva el amor»; «¡Al fin! Jajaja Que ansias. Todo lo mejor en esta linda etapa a ambos»; «Qué emoción»; «¡Qué intenso! Muchas felicidades para su vida»; «Oye pero la cigüeña este año anduvo potente con los famosiños»; «Gente que onda el 2025, estoy en shock»; Felicidades ¿Será un regio futuro Mister o una regia futura Miss?, fueron algunos de los comentarios del post.

@radioactivachile ¡No podemos con tanto amor! 😍 A través de sus redes sociales, @emiliadides y @sammisreyes confirmaron que se convertirán en papitos primerizos 🥹 “Te esperamos con mucho amor”, escribió la modelo y cantante, dando a conocer la sorpresiva y encantadora llegada de su primer bebé 🥰 🎥: @emiliadides Conoce todos los detalles en radioactiva.cl ⚡️ ♬ sonido original – RadioActiva