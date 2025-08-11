Luto en la industria televisiva: Reconocido actor muere a los 38 años por aneurisma cerebral

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha causado gran conmoción en el mundo del espectáculo. Resulta que falleció un popular actor de 38 años.

Hablamos del mexicano, Juan Carlos Ramírez Ayala, quien alcanzó gran popularidad por ser parte de icónicas series como «Rosario Tijeras», «La Rosa de Guadalupe» y «Como dice el dicho».

Vale señalar que el actor murió debido a una neurisma cerebral. En tanto, la noticia fue entregada por I am This, agencia que lo representaba. Además, su familia compartió un comunicado oficial.

«Descansa en paz, Juan Carlos Ramírez Ayala. Tu calidez, pasión y compromiso los llevaremos en el corazón», mencionaron desde la agencia a través de Instagram.

En tanto, la familia expresó: «Hace unos días, Juan Carlos falleció de un aneurisma cerebral. Agradecemos profundamente las llamadas y mensajes recibidos. Pedimos sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala».

La destacada carrera de Juan Carlos Ramírez Ayala

El actor se dio a conocer en 2018 por su participación en la miniserie Puño Limpio. Posteriormente, el intérprete alcanzó mayor reconocimiento por su papel de «Chivo» en la serie Rosario Tijeras.

Además, posteriormente fue parte de exitosos proyectos televisivos como «La rosa de Guadalupe», «Como dice el dicho» y «El último Rey».

Cabe destacar que Juan Carlos Ramírez Ayala estudió Arquitectura y egresó de la Universidad Iberoamericana.

Además, la partida del actor ha generado gran conmoción en México, sus colegas y seguidores.

