Sebastián Piñera habría recurrido a Latife Soto y chamanes para enfrentar el estallido social: revelaron visitas secretas a La Moneda

Durante esta semana, el libro «Piñera en jaque: el relato no contado de su segunda administración» estará disponible en librerías del país.

Vale señalar que en este libro de las periodistas Gloria Faúndez y Paula Catena toca diversos temas. Uno de ellos es como el exmandatario reaccionó ante el estallido social del 2019.

En este sentido, según consignó La Hora, en el texto se da a conocer cómo intentaron ponerle freno a la revuelta social desde el Gobierno,

De este modo, las periodistas revelaron que el expresidente habría autorizado visitas de guías espirituales a La Moneda.

Aseguran que guías espirituales visitaron La Moneda durante el estallido social

De acuerdo a lo expuesto en el libro, Sebastián Piñera pasaba mucho tiempo del día intentando comprender por qué se originó la revuelta social.

«Uniformados, políticos, empresarios y hasta analistas fueron contactados para conocer sus lecturas», indica el relato.

En este sentido, debido a la recomendación de la asesora Magdalena Díaz y la exministra Karla Rubilar, habría autorizado en «estricta reserva» visitas de consejeros espirituales, chamanes y «brujas» al Palacio de La Moneda.

De este modo, la reconocida tarotista nacional, Latife Soto y el astrólogo e ingeniero Jovani Apablaza, quien se especializa en numerología, meditación y el I Ching habrían llegado hasta la oficina de Sebastián Piñera.

«Díaz incluso consiguió el permiso de Piñera para distribuir velas de color azul en los rincones de La Moneda y hacer una «limpieza» en el edificio», se da a conocer en la investigación periodística.

