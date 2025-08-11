Popular rostro de Mega sorprende tras revelar que será padre por primera vez: «Qué nervios»

Este domingo, una popular figura televisiva dio a conocer que junto a su pareja se convertirán en padres por primera vez. Hablamos ni más ni menos que de Joaquín Méndez, quien conduce «La Hora de Jugar» de Mega.

La noticia la entregó el argentino a través de una publicación en su cuenta de Instagram

Joaquín Méndez compartió un registro, en el que aparece con su pareja Amanda Martínez. En este utilizan gorros de padres y muestran una ecografía.

«Nuevo camino ! Ahora somos 6!!! QUÉ NERVIOS!!!! Necesitamos ayuda con los nombres !!!!!! ¡Cómo le ponemos ! Yo quiero Thor o Cleopatra», escribió el rostro de Mega para acompañar el emotivo video.

Vale señalar que como era de esperarse, la pareja recibió múltiples mensajes de felicidades. De hecho, diversos rostros del espectáculo les entregaron buenos deseos.

«¡Qué preciosa noticia!!! Lo mejor del mundo para ustedes!», expresó Millaray Viera.

Por otro lado, Diana Bolocco les señaló: «¡Ayyyyyy! ¡Qué emoción! ¡Maravillosa noticia! ¡Felicitaciones!».

Además, Kel Calderón, Chiqui Aguayo, Karol Lucero, María José Quintanilla y otros rostros también les enviaron buenos deseos.

¿Cómo nació el amor entre Joaquín Méndez y Amanda Martínez?

En 2022, en el programa de José Miguel Viñuela «Desde mi cocina con la Nené», Joaquín Méndez dio a conocer que se conoció con Amanda Martínez a través de Tinder.

«Nosotros nos conocimos por Tinder, una aplicación de citas. Y nada, uno no tiene mucha esperanza de que funcione, porque no sé si en realidad uno busca el amor ahí», expresó en aquella oportunidad el rostro de Mega,

«A mí no me va a cambiar la calidad de persona porque esté es una aplicación. Quieres jugar a ese juego, está buenísimo, te encuentras, puedes tener una cita, puedes tener un match, o de repente puedes encontrar una relación», añadió.

