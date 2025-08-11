A meses del fin de su matrimonio: Confirman que popular actriz inició un romance con reconocido periodista

Este domingo 10 de agosto se emitió un nuevo capítulo del programa de farándula de Chilevisión, Primer Plano. Instancia en la que se dio a conocer que un periodista y una popular actriz habrían iniciado un romance.

Se trata ni más ni menos que de Francesco Gazzella y Carolina Varleta.

Es importante señalar que la actriz estuvo emparejada por diez años con Kabir Engel, hijo del reconocido tarotista Pedro Engel, con quien tiene dos hijos en común. No obstante, terminaron su relación hace seis meses.

Y en Primer Plano dieron a conocer que actualmente la actriz se habría involucrado sentimentalmente con el periodista, quien es su compañero de trabajo en una radio nacional.

Vale señalar que una reportera del programa de CHV se comunicó con Franceso Gazzella. En este sentido, sobre cómo va el amor, el periodista expresó: «Mi corazón está muy bien».

Por otro lado, el tarotista Pedro Engel expresó que todavía siente una gran estima por Carolina Varleta.

De acuerdo a lo informado por el medio «La Hora», la actriz y Francesco Gazzella son compañeros hace cerca de cuatro años en el mismo programa radial.

«Era tema, los auditores y los compañeros de trabajo los molestaban. Hace un mes que no ocultan su amor, salen juntos, ella ya dejó la casa con Kabir y me dijeron que estaban muy enamorados», indicaron en Primer Plano.

Es importante señalar que ni Carolina Varleta ni Francesco Gazzella han confirmado ni desmentido la información que se entregó en el programa de CHV.

