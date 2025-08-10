«Era un cuento de hadas…»: Coté López se refirió a su relación con Luis Jiménez y respondió si es que volvería con él

El capítulo estreno del nuevo estelar de los sábados en Mega, Only Friends, dejó varias anécdotas y conversaciones interesantes. En este primer capítulo, el panel estuvo compuesto por José Antonio Neme, el conductor, y los invitados, Coté López, Chiqui Aguayo, Daniel Valenzuela y Joaquín Méndez.

Dentro de la conversación, incluyeron una entrevista exclusiva a Coté López, donde ahondó en su separación de Luis «Mago» Jiménez, con quien tuvo una relación de casi 20 años.

Coté López se refirió a su relación con Luis Jiménez y respondió si es que volvería con él

En medio de la entrevista, José Antonio Neme le preguntó a Coté López por su antigua relación: «Nuestra relación, fue el 95%, 98%, maravillosa. Era un cuento de hadas, todo el día abrazados, todo el día cariño, todo el día mensajes, todo el día queríamos hacer todos juntos. Tengo los mejores recuerdos y me quedo con eso«.

«Hay que soltar y aunque duela, hay que atravesarlo. No vamos a ser ni el primero ni el último matrimonio que se separa. Lo pasé muy mal, empezamos a los 17 años, fueron muchos años juntos, pero se puede pasar«, agregó.

Además, Coté López dejó un mensaje para las personas que le temen a separarse: «A todas las personas que se están separando y que tienen ese miedo y que siempre recaen muchas veces, por el miedo a comenzar de nuevo, el miedo a lo desconocido, y al final vuelves a algo que lo mejor no te está dando una satisfacción al 100%«.

Finalmente, la voz en off del programa le preguntó directamente: «Si Luis Jiménez te volviera a proponer matrimonio, ¿te casarías con él?»

A lo que el conductor del programa agregó: «A cualquiera le puede pasar, sobre todo después de una relación muy larga. ¿Estarías dispuesta o sientes que eso ya está absolutamente cicatrizado?».

Sin embargo, Coté López cerró firmemente la posibilidad: «No, ya está absolutamente cerrado«.

