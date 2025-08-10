«Era un cuento de hadas…»: Coté López se refirió a su relación con Luis Jiménez y respondió si es que volvería con él
La figura del espectáculo, Coté López, estuvo como invitada en Only Friends, donde aprovechó de hablar sobre su reciente separación.
El capítulo estreno del nuevo estelar de los sábados en Mega, Only Friends, dejó varias anécdotas y conversaciones interesantes. En este primer capítulo, el panel estuvo compuesto por José Antonio Neme, el conductor, y los invitados, Coté López, Chiqui Aguayo, Daniel Valenzuela y Joaquín Méndez.
Dentro de la conversación, incluyeron una entrevista exclusiva a Coté López, donde ahondó en su separación de Luis «Mago» Jiménez, con quien tuvo una relación de casi 20 años.
Coté López se refirió a su relación con Luis Jiménez y respondió si es que volvería con él
En medio de la entrevista, José Antonio Neme le preguntó a Coté López por su antigua relación: «Nuestra relación, fue el 95%, 98%, maravillosa. Era un cuento de hadas, todo el día abrazados, todo el día cariño, todo el día mensajes, todo el día queríamos hacer todos juntos. Tengo los mejores recuerdos y me quedo con eso«.
«Hay que soltar y aunque duela, hay que atravesarlo. No vamos a ser ni el primero ni el último matrimonio que se separa. Lo pasé muy mal, empezamos a los 17 años, fueron muchos años juntos, pero se puede pasar«, agregó.
Además, Coté López dejó un mensaje para las personas que le temen a separarse: «A todas las personas que se están separando y que tienen ese miedo y que siempre recaen muchas veces, por el miedo a comenzar de nuevo, el miedo a lo desconocido, y al final vuelves a algo que lo mejor no te está dando una satisfacción al 100%«.
Finalmente, la voz en off del programa le preguntó directamente: «Si Luis Jiménez te volviera a proponer matrimonio, ¿te casarías con él?»
A lo que el conductor del programa agregó: «A cualquiera le puede pasar, sobre todo después de una relación muy larga. ¿Estarías dispuesta o sientes que eso ya está absolutamente cicatrizado?».
Sin embargo, Coté López cerró firmemente la posibilidad: «No, ya está absolutamente cerrado«.
