11 Ago, 2025. 10:32 hrs

Corte de luz en Santiago, hoy lunes 11 de agosto: La Florida, Maipú y más comunas afectadas

Revisa los horarios y los sectores que tienen corte de luz en la Región Metropolitana durante este 11 de agosto.

Por Iván López
Corte De Luz En La Región Metropolitana (1)
Agencia Uno

Enel Distribución dio a conocer que durante este lunes 11 de agosto se van a desarrollar cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana. 

La empresa de energía informó en su página web que estas interrupciones son producto de que se llevarán a cabo trabajos en diferentes puntos de la capital del país, los que buscan mejorar la calidad y conectividad del servicio.

Vale señalar que algunos de los cortes de luz en Santiago de este 11 de agosto ya comenzaron. Además, se desarrollarán en horarios y sectores específicos.

Enel confirmó corte de luz en Santiago para este 11 de agosto: revisa comunas y zonas afectadas

Durante este 11 de agosto se van a desarrollar cortes de luz en zonas de Quilicura, La Florida, Maipú y otras comunas de la Región Metropolitana. Revisa los horarios y sectores afectados.

  • Corte de luz en Quilicura este 11 de agosto: inició a las 09:30 y se estima que finalice a las 15:30 horas. 
Corte De Luz En Quilicura (3)
Captura de Enel
  • Otro corte en Quilicura este 11 de agosto: inició a las 09:30 y se estima que finalice a las 13:30 horas. 

Corte De Luz 2025 08 11T101419.625

  • Otro corte en Quilicura este 11 de agosto: inició a las 10:30 y se estima que finalice a las 16:30 horas. 

Image 2025 08 11T101518.967

  • Corte de luz en Maipú este 11 de agosto: inició a las 10:00 y se estima que finalice a las 16:00 horas. 

Image 2025 08 11T101648.374

  • Corte de luz en La Florida este 11 de agosto: inició a las 10:30 y se estima que finalice a las 16:30 horas. 

Image 2025 08 11T101830.443

  • Corte en Estación Central este 11 de agosto: inició a las 10:30 y se estima que finalice a las 16:30 horas. 

A (75)

  • Corte en Las Condes este 11 de agosto: inició a las 09:30 y se estima que finalice a las 10:30 horas. 

Las Condes (8)

  • Corte en La Reina este 11 de agosto: inició a las 10:00 y se estima que finalice a las 17:00 horas (marca verde). 

Corte De Luz En La Reina (3)

 

Recuerda que los cortes de luz programados en Santiago se pueden revisar en la página web de la compañía de energía, Enel.

Contenido patrocinado

Lo Último