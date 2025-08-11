Corte de luz en Santiago, hoy lunes 11 de agosto: La Florida, Maipú y más comunas afectadas

Enel Distribución dio a conocer que durante este lunes 11 de agosto se van a desarrollar cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana.

La empresa de energía informó en su página web que estas interrupciones son producto de que se llevarán a cabo trabajos en diferentes puntos de la capital del país, los que buscan mejorar la calidad y conectividad del servicio.

Vale señalar que algunos de los cortes de luz en Santiago de este 11 de agosto ya comenzaron. Además, se desarrollarán en horarios y sectores específicos.

Durante este 11 de agosto se van a desarrollar cortes de luz en zonas de Quilicura, La Florida, Maipú y otras comunas de la Región Metropolitana. Revisa los horarios y sectores afectados.

Corte de luz en Quilicura este 11 de agosto: inició a las 09:30 y se estima que finalice a las 15:30 horas.

Otro corte en Quilicura este 11 de agosto: inició a las 09:30 y se estima que finalice a las 13:30 horas.

Otro corte en Quilicura este 11 de agosto: inició a las 10:30 y se estima que finalice a las 16:30 horas.

Corte de luz en Maipú este 11 de agosto: inició a las 10:00 y se estima que finalice a las 16:00 horas.

Corte de luz en La Florida este 11 de agosto: inició a las 10:30 y se estima que finalice a las 16:30 horas.

Corte en Estación Central este 11 de agosto: inició a las 10:30 y se estima que finalice a las 16:30 horas.

Corte en Las Condes este 11 de agosto: inició a las 09:30 y se estima que finalice a las 10:30 horas.

Corte en La Reina este 11 de agosto: inició a las 10:00 y se estima que finalice a las 17:00 horas (marca verde).

Recuerda que los cortes de luz programados en Santiago se pueden revisar en la página web de la compañía de energía, Enel.