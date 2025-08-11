Primer concierto sinfónico de Pablo Chill-E: Cuándo es y cómo verlo por televisión abierta
Las entradas para el concierto sinfónico de Pablo Chill-E se agotaron rápidamente. Sin embargo, se podrá disfrutar de esta instancia a través de la pantalla chica.
Pablo Chill-E sigue cosechando hitos para su carrera y la música urbana nacional. En este sentido, próximamente llevará a cabo su primer concierto sinfónico, el que será transmitido por televisión abierta.
El cantante será el primer chileno Red Bull Symphonic. Shows se llevarán a cabo los días 5 y 6 de septiembre y que sus entradas se agotaron rápidamente.
Sin embargo, quienes no compraron tickets para ninguna de las dos fechas, tienen la posibilidad de disfrutar del show del 6 de septiembre a través de la pantalla chica.
¿Cómo disfrutar del concierto sinfónico de Pablo Chill-E por televisión abierta?
Red Bull Symphonic by Pablo Chill-E es un tremendo hito para la escena musical nacional y será emitida por las pantallas de TVN.
En específico, el canal estatal va a emitir el show del sábado 6 de septiembre. La transmisión iniciará a las 21:45 del sábado 6 de septiembre.
Vale señalar que previo al concierto de Pablo Chill-E, va a haber una Alfombra Roja. Acá pasarán diversas figuras de la escena urbana y artística de Chile.
Esta noticia fue anunciada durante el jueves pasado, en el programa «El Medio Día», el que es conducido por Daniel Fuenzalida.
«Este concierto significa una nueva etapa y desafío en mi carrera y me emociona mucho ser el primer artista en Sudamérica en participar de este formato. Estoy ansioso y contento así que quiero que llegue pronto el 5 y 6 de septiembre», señaló en dicha oportunidad, Pablo Chill-E sobre su concierto sinfónico.
Además, el cantante urbano valoró que este tipo de instancia lleguen a la televisión.
«Lo que más satisfacción me da es que lo pueda ver todo Chile y la gente que, a lo mejor, nunca va a poder ver un sinfónico, y que la música pase para el pueblo, lo que somos», indicó el trapero nacional.
También te podría interesar: TVN modifica su programación y emitirá concierto de Kidd Voodoo en Puerto Montt: revisa cuándo y cómo verlo
- Sebastián Piñera habría recurrido a Latife Soto y chamanes para enfrentar el estallido social: revelaron visitas secretas a La Moneda
- Lluvia en la Región Metropolitana: Meteorólogo Alejandro Sepúlveda sorprende en Mega tras adelantar posibles precipitaciones para esta semana en Santiago
- Weekend Family, la primera fonda gamer: Fecha, lugar y entradas