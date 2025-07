El día en que Pablo Chill-E confesó sus intenciones de colaborar Ozzy Osbourne: «Sería notable»

Durante la jornada de este martes 22 de julio, murió a sus 76 años, Ozzy Osbourne, leyenda del heavy metal.

Vale señalar que la partida del cantante ocurrió semanas después de haberse reunido con sus compañeros de la banda Black Sabbath. Instancia en la que llevaron a cabo un concierto de despedida en Villa Park, Birmingham.

El fallecimiento de Ozzy Osbourne ha generado gran impacto a lo largo de todo el mundo. De este modo, las redes sociales están de luto y mucho de sus seguidores han compartido su pena.

Incluso, el cantante urbano, Pablo Chill-E compartió una historia de una foto del cantante. Además, señaló: «Rip Príncipe de las tinieblas».

Es importante señalar que esta no es la primera vez que el trapero nacional habla de Ozzy Osbourne. Incluso hace más de dos años confesó sus intenciones de colaborar musicalmente con él.

El día en que Pablo Chil-E confesó que quería grabar con Ozzy Osbourne

En una entrevista del 2023 de Pablo Chill-E con Culto, el cantante chileno dio a conocer que le gusta escuchar rock.

«Me gusta mucho el rock, de repente me gusta fumarme mis pitos y me gusta escuchar The Doors, me gusta escuchar Black Sabbath, los mismos Beatles también me gustan», indicó.

«De los Beatles me gusta esta… ‘I am the Walrus’, también esta que la canta uno de ellos, ‘While my guitar gently weeps’. De Black Sabbath me gusta ‘Paranoid’, yo alucino con ‘Paranoid’, me gusta caleta.», agregó Pablo Chill-E en dicha oportunidad.

Además, sobre su gusto por el rock, explicó que «lo que representa el rock y todas esas cosas. Es rebelde, es rebeldía. Eso me gusta de la música del trap, igual es un poco rebelde. Obviamente, no habla de las mismas cosas, pero comparten esa rebeldía, es el único punto en común que tienen».

Incluso, en dicha instancia, Pablo Chill-E reveló a los artistas ajenos a la música urbana con los que le gustaría colaborar. Uno de ellos Ozzy Osbourne.

«Así como alguien que no tenga nada que ver conmigo, con Pablo Lescano, me gustaría trabajar con la cumbia. Me gusta también Lee ‘Scratch’ Perry, que es de Jamaica. Igual sería curioso un tema con Ozzy Osbourne imagínate, sería notable», mencionó el artista nacional.