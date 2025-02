«A cualquier artista chileno le gustaría estar aquí»: Pablo Chill-e y su primera experiencia en la Gala del Festival de Viña

Sin duda, Pablo Chill-e fue uno de los artistas más aplaudidos al pasar por la alfombra roja del Festival de Viña,

Vestido de blanco y con detalles plateados, el «shishiboss» desfiló y logró que la multitud celebrara como nunca, siendo el primer artista urbano en desfilar en la edición 2025 del evento, y su debut en la pasarela de la Ciudad Jardín.

Las declaraciones de Pablo Chill-e tras su paso por la alfombra roja

El artista urbano nacional conversó con ADN y comentó que:»El maestro Ricardo Oyarzun me dijo que me pusiera esto, y me lo puse», refiriéndose a su traje.

Sobre como se sintió desfilando, comentó que: «Me sentí contento, por mi familia, sobre todo porque se que para ellos significa mucho más de lo que significa para mí»

Además, aprovecho el momento para lucir su look. Mostrando un glamoroso detalle en la espalda de su traje

«Muy contento, es algo diferente, ya que a cualquier artista chileno, o a cualquier chileno le gustaría estar aquí, creo yo», continuó.

Asimismo, entregó su opinión respecto a la obra social que se realizará con la venta de tickets, que se utilizarán para la reforestación de la ciudad. «Me parece super bien, hay que ponerse más las pilas con eso. Y acuérdense de la gente que perdió todo, hay hartas casitas que no se entregan y varias cosas que no se han hecho todavía», cerró Pablo Chill-e.

Para cerrar, utilizó sus redes sociales y entrego un mensaje a sus seguidores, mediante su canal de difusión. «Mire mucho al suelo por qué estaba mariado y un poco nervioso en la Gala. Pero me veía matón si», cerró el autor de «Vibras».