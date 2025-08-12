Lluvia en Santiago: Meteored adelanta probables precipitaciones para esta semana en la capital

Ya estamos casi a mitad de agosto, en pleno periodo de invierno y mucha gente se pregunta cuándo podría regresar la lluvia en Santiago.

En este sentido, el sitio meteorológico, Meteored entregó su pronóstico del tiempo y dio a conocer que próximamente se podrían desarrollar precipitaciones en la capital del país.

Lluvia en Santiago: revisa cuándo volverían las precipitaciones, según Meteored

Meteored informó a través de su sitio web que durante esta semana se podría desarrollar lluvia en Santiago.

En específico, el portal ya nombrado dio a conocer que hay probabilidades de que este viernes 15 de agosto se presenten precipitaciones en la capital del país. Jornada en la que caerían 14 mm de agua.

Además, Meteored informó que en el transcurso de la próxima semana podría presentarse lluvia débil en Santiago. Específicamente el lunes 18 de agosto, día en el que caerían 3.4 mm de agua.

Asimismo, también se podrían registrar algunas gotas durante el martes 19, jueves 21 y viernes 22 de agosto. Sin embargo, es importante estar pendientes al pronóstico del tiempo, ya que con el pasar de los días puede ir variando.

Revisa cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital del país

Meteored informó que para hoy, martes 12 de agosto, la temperatura máxima llegaría a 20 grados en Santiago.

Por otro lado, durante mañana, miércoles 13 de agosto, la máxima sería de 23 grados y la mínima de 10 grados.

Además, Meteored informó que en el transcurso del jueves 14 de agosto, la temperatura más alta alcanzaría los 21 grados y la más baja 8 grados en la capital del país.

En tanto, para el viernes 15 de agosto, jornada en la que llegaría la lluvia a Santiago, la máxima llegaría a 14 grados y la mínima a 8 grados.

