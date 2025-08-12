Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: «Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz»

Recientemente, se dio a conocer que un popular cantante fue arrestado este martes en Miami mientras transitaba en su vehículo tras ser acusado de portar drogas. Hablamos del exponente de música urbana, Jhayco.

De acuerdo, a lo informado por Telemundo Puerto Rico, el artista fue detenido durante la madrugada y es acusado de dos delitos. Posesión de cocaína y posesión de cannabis, en una cantidad de inferior a 20 gramos.

El medio ya nombrado dio a conocer que los documentos judiciales indican que fianza por el porte de cocaína se estableció en $2.500 dolares. Por otro lado, la correspondiente a posesión de cannabis se fijó en $500 dólares.

Vale señalar que recientemente, LaJunta+ informó que Jhayco ya fue liberado tras pagar la fianza.

Por otro lado, uno de los funcionarios policiales indicó que el cantante tenía «polvo blanco en los pantalones y en la nariz». Luego, se encontraron bolsas con 7 gramos de cannabis también cocaína.

¿Quién es Jhayco?

Jhayco es un popular cantante puertorriqueño que ha colaborado con grandes artistas de la escena urbana como Bad Bunny, J Balvin, Anuel AA y más.

«DÁKITI», «Holand», «No me conoce» y «Cómo se siente» son solamente algunas de las canciones que interpreta el artista.

Además, Jhayco también es parte del remix de «Si no es contigo» del chileno Cris MJ.

El primer tema del cantante fue «Deseos», el que lanzó en 2018 junto a Bryant Myers.

Además, en 2022 cambió su nombre artístico de Jhay Cortez a Jhayco, lo que marcó una nueva etapa en su carrera.

Vale señalar que el intérprete tiene 31 años de edad y nació en Río Piedras, Puerto Rico y su nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortez.

