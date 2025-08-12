Tenso momento al aire: Funan a Mario Velasco por cuestionada actitud con compañera de programa

Durante este lunes, se vivió una inesperada situación en un capítulo del programa de Zona Latina, «Zona de Estrellas». Lo que generó múltiples críticas al animador Mario Velasco.

Resulta que el animador del espacio farandulero, realizó una inesperada acción que no pasó desapercibida para quienes estaban viendo el episodio a través la transmisión de YouTube.

Vale señalar que en esta instancia, la psicóloga forense, Margarita Rojo, se encontraba presente en Zona de Estrellas. En este contexto, la panelista Paula Escobar le quiso hacer una pregunta a la especialista. Sin embargo, fue interrumpida por Mario Velasco.

Tenso momento entre Mario Velasco y Paula Escobar

En este momento, Mario Velasco no dejó hacer la consulta a la periodista y le señaló: «Perdón Paula, dame un segundo. Perdón Paula, Paula…».

Frente a esto, Paula Escobar indicó que «era una pregunta bien cortita».

Sin embargo, el exparticipante de Yingo le respondió rotundamente que «no» y no dejó que la comunicadora resolviera su duda.

Vale señalar que esta tensa situación generó que muchas personas que estaban viendo la transmisión dejaran sus comentarios y criticaran la actitud que Mario Velasco tuvo con Paula Escobar.

«Mario hiperventilado y absolutamente sobrevalorado»; «Mario insopoportable, deja a la Paula hablar»; «Desagradable el mario»; «Qué extraño… jamás lo he visto empoderado con otras panelistas que a mi juicio pesan menos que un paquete de cabrita. Pero, en cambio, con Paula, golpea la mesa. Y le marca de esa forma los límites. Faltó que le dijera: ‘El programa es mío’ Me parece raro»; «Mario insoportable»; «Mario imprudente», fueron algunos de los comentarios que generó el tenso momento.