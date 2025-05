Mario Velasco explota en vivo y lanza advertencia a Sergio Rojas: «Te voy a estar esperando para…»

Mario Velasco fue protagonista de uno de los momentos más tensos de la semana en la televisión chilena, luego de que lanzara un furioso desahogo en contra de su colega Sergio Rojas, con quien comparte pantalla en la señal donde ambos trabajan.

El conflicto entre ambos comunicadores se intensificó tras la comentada salida de Claudia Schmitd del canal, episodio que dio pie a un cruce de mensajes públicos y declaraciones cruzadas entre los panelistas.

La situación escaló el pasado jueves, cuando Rojas afirmó que Velasco se ausentaba de los programas por “irse de carrete y no estar en condiciones de ir a trabajar”. Dichas palabras desataron una inmediata y encendida respuesta por parte de Velasco en Zona de Estrellas.

Mario Velasco rompe el silencio

“Respecto a lo que dijo de mí, es lo que lo retrata. Quien ha tenido problemas con el alcohol entiende que puede ser una lucha diaria, que es una patología, que nace de penas muy profundas», comenzó diciendo, visiblemente molesto.

El animador continuó su descargo, refiriéndose directamente a situaciones del pasado protagonizadas por Rojas. «A quien han echado de miles de lugares por andar borracho no ha sido a mí. Nunca me han echado de ninguna parte. A quien se lo han llevado preso por andar manejando (con alcohol) no ha sido a mí».

También recordó un polémico episodio que involucró una transmisión en redes sociales. «Quien ha enfrentado una cámara, haciendo un live, absolutamente ebrio, no fui yo”, remató.

«Andar viendo la paja en el ojo ajeno, cuando uno tiene así una viga en el propio es de hipócrita, es de mari… de poco hombre, de falso, de cucaracha”continuó.

Finalmente, no dejó lugar a dudas sobre su intención de confrontar a su compañero cara a cara. «Te voy a estar esperando para que lo hablemos los dos en una oficina en este canal, porque me aburriste”, sentenció.