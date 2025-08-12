«Tras una valiente lucha que por años tuvo que llevar»: Conmoción por muerte de popular y querido influencer chileno

Recientemente, se dio a conocer que un popular influencer nacional falleció durante la madrugada de este martes 12 de agosto. Hablamos de Marlon Sebastián Martínez Lara, quien compartió contenido de humor, moda y más.

La noticia fue entregada por la misma familia del tiktoker a través de un comunicado en Instagram.

Confirman partida de popular influencer, Marlon Sebastián Martínez Lara

«Con profundo dolor, queremos compartir que nuestro amado Marlon partió de este mundo la madrugada de hoy, tras una valiente lucha que por años tuvo que llevar. Marlon fue, es y siempre será un alma hermosa y brillante», señaló la familia del tiktoker.

En este sentido, agregaron: «Su energía tan única y bella tenía el poder de alegrar hasta los días más grises. Su pasión por la vida, su amor por el baile y su manera de conectar con las personas hicieron que dejara huella en cada corazón que tuvo la fortuna de cruzarse en su camino».

«Hoy, Marlon baila libre y sonríe como siempre, pero desde un lugar más alto. Les pedimos que lo recuerden con esa misma alegría que él regalaba cada día, y que sigan compartiendo su luz, para que nunca deje de brillar», finalizaron.

Es importante señalar que Marlon Martínez contaba con más de 500 mil seguidores en TikTok. Además, a través de sus redes sociales mostraba su tratamiento contra la leucemia. Además, dio a conocer que en dos oportunidades luchó contra el cáncer y que sus pulmones se vieron afectados.

La última vez que hizo una publicación fue en febrero. En este sentido, sus seguidores preguntaron mucho por su estado.

«Siempre sonriendo, siempre haciendo reír pasara lo qué pasara, un grande, luchando hasta el final, te quiero hmno»; «besos y abrazos al cielo, mi niño hermoso, te extrañaremos mucho bb»; «te vamos a extrañar», son algunos de los comentarios que han dejado sus seguidores en uno de los post que está fijado en el Instagram del influencer.