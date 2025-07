Exfigura de Canal 13 revela que enfrenta batalla contra un cáncer con metástasis múltiple: «Hay que tirar para adelante, no hay otra»

Se dio a conocer que un exmiembro de Canal 13, se encuentra enfrentando una batalla contra el cáncer.

Se trata de Aníbal Pachano, quien era parte del programa de talentos «Aquí se baila» y que en conversación con Radio Rivadavia, dio a conocer que vive un complicado momento tras ser diagnosticado nuevamente de esta compleja enfermedad.

El momento que vive el exmiembro de Canal 13

El coreógrafo dio a conocer que a pesar de la compleja situación de salud que vive, está feliz porque será abuelo.

«Estoy feliz, voy a ser abuelo y ya podemos contarlo, pasaron los tres primeros meses y los padres nos autorizaron. Estamos recontentos con Ana de que vamos a ser abuelos», señaló Aníbal Pachano.

Sin embargo, señaló: «Estoy transitando ahora nuevamente por un cáncer. Una nueva parte de la enfermedad. Estoy recién operado, en recuperación, entonces, eso me tenía muy preocupado».

«Por más que yo sea un resiliente de la vida y de la enfermedad, eso no me dejó de preocuparme, de alertar, y de volver a estar atento a lo que me sucede en el cuerpo, a escuchar al cuerpo cuando te está diciendo algo. Yo pensé que era otra cosa y era que nuevamente se me había disparado el cáncer», añadió el exparticipante de «Aquí se baila» de Canal 13.

En este sentido, indicó: «Se disparó primero a un pulmón, después del segundo pulmón se disparó al cerebro, y del cerebro se disparó a la suprarrenal».

No obstante, el exrostro de Canal 13 hizo una autocrítica. «Desatendí un estudio que me tenía que hacer el año pasado y no me lo hice. Eso hubiera alertado ya hace un año que había un posible problema. Pero bueno, igualmente, se hizo toda la operación y sacaron el tumor que estaba mal, pero por suerte estaba encapsulado y eso es una ventaja. Ahora lo están analizando, haciendo los análisis finales y hay que esperar 15 días más los resultados de la biopsia», expresó.

«Obvio que el primer bajón te agarra, pero bueno, una vez que pasa el impacto cuando te dan el diagnóstico, de entender lo que te sucede, hay que tirar para adelante, no hay otra», añadió Aníbal Pachano.

En este contexto, señaló que está en proceso de recuperación y «dispuesto a disfrutar a mi nieto».