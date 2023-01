¡Se acabó el misterio!: Aquí se Baila define a los tres jurados del programa

Después de semanas anunciando a los actuales nueve participantes de Aquí se Baila que competirán junto a sus parejas de baile, Canal 13 se enfocó en confirmar al jurado del programa que recientemente cerró su alineación principal.

Recordemos que durante las últimas horas fue el nombre de Neilas Katinas, quien después de un primer portazo al espacio de baile, se sumó como el segundo confirmado para el jurado. Esto después de que desde la estación ratificaron el nombre de Aníbal Pachano.

En ese contexto, Canal 13 acabó con el misterio y anunció a una cara conocida de Aquí se Baile que ya estuvo en la primera temporada del programa.

¿Quién es la más reciente confirmada para Aquí se Baila?

«Estoy ansiosa de partir y súper contenta de que vuelva la danza a la televisión. Es un programa excelente, a la gente le gusta, a nosotros nos gusta mucho hacerlo porque es de un muy buen nivel dancístico y es un gran aporte para la danza. Se llama Aquí se baila, pero se habla de danza, es otro nivel profesional, y espero que esta vez sea lo mismo», aseguró Karen Connolly, la última confirmada del espacio.

Igualmente, la bailarina y coreógrafa australiana radicada en Chile desde los años 70′ también habló de sus colegas confirmados para el programa.

«Pachano lo conocí en ‘Bailando por un sueño’ y nos llevamos súper bien. Y para qué te digo con Neilas, con él ya somos amigos, nos hicimos amigos en la primera temporada. En ese sentido, espero que tengamos una muy buena convivencia los tres», expresó «La Maestra».

El retorno de Karen Connolly al estelar de baile de Canal 13 será con nuevo look. «En la temporada pasada del programa me aburrí de tener el pelo blanco. Ya llevaba como 20 años así, y dije ‘hay que cambiar’, entonces esperé a que terminaran las grabaciones, porque no quería cambiar en medio del programa, y me puse ‘pink’. Ya llevo un tiempo así y me gusta», declaró la coreógrafa sobre su renovada apariencia para la tercera temporada de Aquí se Baila.