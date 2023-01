Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo habrían vuelto tras enfermedad de uno de ellos

Hace tan solo unos días el ex seleccionado nacional, Mauricio Pinilla, respondió a través de su cuenta de Instagram que se encontraba completamente soltero. Lo anterior derrumbo todos los rumores que se venían cosechando sobre su relación con Gala Caldirola.

Pero no es todo, recordemos que en abril del año pasado, el comentarista de televisión terminó su matrimonio tras 13 años con Gisella Gallardo.

Donde hubo fuego, cenizas quedan. La parejita estaría de vuelta, luego de los meses de diversos rumores de romance que rodearon a Mauricio Pinilla.

El regreso de Pinigol y Gisella Gallardo

Ayer, el programa de farándula «Zona de Estrellas» se tiró la bombita sobre el regreso del matrimonio.

«Este encuentro se habría gestado por una enfermedad de uno de ellos dos y luego de esto habría limado asperezas, se habrían perdonado y ahora los habrían visto caminando de la mano», inició el panelista Pablo Candia.

«Los habrían visto juntos en Las Brisas de Chicureo, esto tendría relevancia porque Mauricio Pinilla no habría estado bien, estaba enfermo. Habría tenido Covid y lo habría ido a pasar a la casa de Gissella», complementó.

«El acercamiento se habría dado por la muerte del papá de Gissella, que era muy querido por Mauricio», agregó la periodista Paula Escobar, quien además indicó que esto habría indignado a Gala.

Quién no se quedó atrás fue Daniela Aránguiz y aportó con su granito de arena. «Conversando con mi ex marido (Jorge Valdivia) me dijo que iba a salir con Mauro (Pinilla) a tomarse un café y él le dijo que no, que se iba a la casa porque volvió con la Gissella», agregó.

Recordemos que a Mauricio Pinilla se le relacionó con Gala Caldirola los últimos 6 meses. No obstante, todo habría quedado atrás y se encontraría de lo mejor con reviviendo su romance con Gisella Gallardo.