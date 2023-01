Raquel Argandoña y su fuerte portazo a Viñuela por comentario acerca de Mega

Uno de los programas que más llama la atención en TV+ es Tal Cual, mismo que constantemente se encuentra rotando en cuanto a sus panelistas, como fue el caso del pasado martes 24 de enero, cuando fue el turno de Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

En el mismo se tocó un llamativo tema, luego de que el mismo Viñuela se mandara un comentario acerca del canal Mega, el cual no tardo en tener una respuesta por parte de La Quintrala.

La dura respuesta de Raquel Argandoña

Como ya se mencionó en un principio, el hecho ocurrió durante el programa Tal Cual, de TV+. Mismo que tuvo como protagonistas a los ya mencionados rostros televisivos, los cuales demostraron la gran confianza que hay actualmente entre ellos.

Esto se evidenció en uno de los momentos que se dio durante el mismo, cuando la popular Raquel Argandoña no tuvo ningún tipo de problema para responder a Viñuela mientras ambos conversaban junto a otro panelista del programa, el conocido Jordi Castell.

El mismo, fue centrado acerca de uno de los estrenos del mencionado canal Mega, el cual tocó directamente el ex rostro del mismo, José Miguel Viñuela.

«¿Han visto la teleserie nueva de Mega? Perdonen que lo mencione, pero es que es impactante. Es impactante la trama y está la Carolina Arregui. ¿Puedo promocionar esto? No es que esté promocionando», fueron las palabras del mismo en medio del programa.

Ante esto, Raquel Argandoña no tardó en responder de la manera más dura posible, sacando todo su toque de Quintrala. «Promociona que no te van a llevar de nuevo al Mega, así que olvídalo y cambia de tema, no más».

Posterior a esto, Viñuela intento aclarar el tema, aunque finalmente estuvo de acuerdo con lo mencionado por Argandoña. «No lo digo por eso, pero sí, tienes razón», concluyó el ex Mega, según consignó La Cuarta.

Revisa el episodio a continuación.