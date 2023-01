«Qué ordinariez»: José Miguel Viñuela incómoda a Raquel Argandoña con broma de doble sentido

En cada episodio del programa «Tal Cual» de TV+, aparece una que otra anécdota de los animadores, José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña.

En ese contexto, el estelar cuenta con panelistas rotativos. Esta vez fue el turno de Jordi Castell de participar. En la última edición del show de TV+, se originó una broma desde José Miguel Viñuela sobre la intervención estética del ex «Primer Plano».

¿Por qué se desató?

La situación se dio cuando los animadores del estelar y Jordi Castell, estaban en medio de sus planes para cuando lleguen al Festival de Viña. Los panelistas conversaban sobre el alojamiento cuando se desataron las risas y el momento.

Al fotógrafo le costaba reírse y ahí fue cuando, Raquel Argandoña, se impresionó y no dudo en preguntarle que le ocurría. El ex «Primer Plano» no se inmutó y confesó que se realizó una intervención estética para quedar regio.

«Es que me puse hilos tensores», detalló Jordi Castell.

«¿Pero tú no puedes comerte un completo? ¿no puedes abrir la boca?», le preguntó impactada Raquel Argandoña.

«Los primeros días, no, porque de hecho la doctora me advirtió que iba a estar adolorido. Al reírme me duele un poco», agregó el fotógrafo.

La broma de José Miguel Viñuela

José Miguel Viñuela, no se aguantó, y soltó una inesperada broma que indigno a la conductora. «¿Y cómo lo hací…? ¿Cómo lo hací para comer?», le preguntó.

«Soy ordinario…Qué ordinariez más grande», respondió «La Quintrala».

Ante esto el ex «Mucho Gusto» intentó explicarse, pero ella continuó: «Yo te conozco Viñuela, eres un ordinario».

Luego de esto la animadora agregó: «No, tiene que irse a otro programa, señor director».

Entre risas Jordi Castell no se contuvo y continuando con la broma, confesó «Hay que saber gesticular».

