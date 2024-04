«Supe lo que era una relación íntima satisfactoria»: La inesperada confesión de Daniela Aránguiz sobre Luis Mateucci

Hoy se transmitirá un nuevo capítulo de «Podemos Hablar». Instancia en la que estará presente Daniela Aránguiz, quien se referirá a diversas polémicas que la han tenido en el centro de atención últimamente.

En este sentido, en un adelanto que dio a conocer Chilevisión, la exparticipante de Tierra Brava habló de Luis Mateucci, con quien recientemente terminó su relación amorosa. «Yo de este hombre no tengo nada malo que hablar. Luis para mí fue un pilar fundamental a no retroceder, poder sentirme querida, a que mi ego volviera, a sentirme joven de nuevo, a salir a bailar», indicó.

Además, Daniela Aránguiz agregó: «Me sentía feliz, muy feliz y fui muy feliz con él y me devolvió mi autoestima, supe lo que era tener una relación íntima satisfactoria».

El polémico quiebre entre Luis Mateucci y Daniela Aánguiz

Cabe destacar que durante el último tiempo se habló mucho del quiebre entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz. De hecho, en primera instancia se rumoreó que el argentino la habría pateado por teléfono porque estaría interesado en Daniela Colett.

Sin embargo, la exchica Mekano desmintió esta teoría: «Nosotros habíamos llegado a un acuerdo, desde antes. Te voy a decir algo, cuando uno tiene una amistad más que una relación, es super bueno, tú me estás hablando de proyectarme y yo no quiero proyectarme a futuro con nadie, yo quiero pasarlo bien».

«Yo ya me proyecté en lo que me debía proyectarme, no quiero tener una familia, yo quiero tener un pololeo, su cosita, su rayita en el agua, yo quiero pasarlo bien y vivir, lo que no viví nunca y no sé en que momento me vi envuelta en esta relación… y yo lo quiero muchísimo», agregó Daniela Aránguiz

Cabe destacar que Luis Mateucci confirmó su soltería en ¿Ganar o Servir?: «Ella decidió poner un stop para no estar con el estómago apretado viéndome en pantalla. Técnicamente ahora estoy soltero, me patearon».