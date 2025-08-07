Kidd Voodoo sorprendió con inesperada aparición en noticiero de Mega y reemplazó a Rodrigo Sepúlveda: «Se fue a comer»
Durante este jueves, Kidd Voodoo sorprendió tras llegar a Mega para conducir el noticiero. Revive el momento a continuación.
Kidd Voodoo sigue dando que hablar y sorprendiendo a sus fanáticos. En este sentido, durante este miércoles, el popular cantante tuvo una inesperada aparición en Mega
Resulta que el Sátiro llegó hasta el noticiero Meganoticias Alerta para reemplazar a nadie más ni menos que al conductor Rodrigo Sepúlveda.
La situación dio mucho que hablar, ya que de manera impensada, Kidd Voodoo empezó a liderar el área de prensa del canal ubicado en Vicuña Mackena.
«Estamos de vuelta con Meganoticias Alerta, son aproximadamente las 14:30 horas. Me imagino que ustedes se están preguntando qué estoy haciendo yo ahora acá», comenzó señalando el cantante.
En este sentido, Kidd Voodoo explicó: «Bueno, les cuento: estoy reemplazando a Sepu un ratito. Se fue a comer, estaba un poquito hambriento».
Posteriormente, el artista nacional estuvo con Marianne Schmidt, quien entregó las noticias internacionales.
El inesperado encuentro entre Kidd Voodoo y Rodrigo Sepúlveda en noticiero de Mega
Vale señalar que después, Rodrigo Sepúlveda llegó al estudio del noticiero y le preguntó al cantante: «¿Qué estás haciendo acá?».
Ante esto, Kidd Voodoo expresó: «Estamos parecidos. Vine aquí, me invitaron… ¿no te avisaron?».
En este contexto, Rodrigo Sepúlveda mencionó: «Nada. ¿Y te gustaría animar el noticiero?». A lo que el artista respondió: «Sí, claro. De hecho, ya lo estamos haciendo»».
Frente a esto, el periodista de Mega expresó: «O sea, eso quiere decir que yo mañana no vengo». Sin embargo, Kidd Voodoo aclaró que solamente durante este jueves iba a estar conduciendo el noticiero.
Además, señaló que quiso aceptar la invitación «porque hay que probar cosas nuevas, nuevas experiencias. La gente está muy atenta a esto y tú lo haces bastante bien, así que tengo un buen ejemplo».
Luego, Kidd Voodoo estuvo junto a Jaime Leyton, quien entregó el pronóstico del tiempo para distintos sectores del país.
Es importante señalar que en marzo de este año, el intérprete de «Minnie» estuvo presenta en RadioActiva. Instancia en la que también se lució como conductor del programa «Los Magníficos».
Kidd Voodoo reemplazó a Sepú en Meganoticias pic.twitter.com/5HteGfEmMe
— Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) August 7, 2025