Tras escándalo por rumores de infidelidad: revelan supuesto quiebre de popular pareja del espectáculo después de 12 años de matrimonio

Recientemente, se dio a conocer que una popular pareja del espectáculo habría terminado su relación después de 12 años casados. Estamos hablando ni más ni menos que de Fabricio Vasconcelo y Mariela Román.

La noticia fue dada a conocer por el periodista de espectáculos, Manu González, en el programa de farándula Zona de Estrellas.

Filtran supuesto quiebre amoroso entre Fabricio Vasconcelos y Mariela Román

Manu González dio a conocer que el quiebre se debería a los rumores de infidelidad por parte de Fabricio Vasconcelo.

Es importante señalar que hace un tiempo, el tiktoker Danilo 21 compartió un video del ex Porto Seguro con la popular modelo trans, Joa Cabañas.

«A mí lo que me cuentan es que en primera instancia efectivamente tuvieron que enfrentar una situación complicada», indicó Manu González.

Asimismo, el periodista explicó: «Las conversaciones sí que se dieron. No sé a día de hoy, porque eso lo sabrán solo ellos, pero el círculo dice que la presencia de esa infidelidad era demasiado potente para que en un momento dado pudieran proseguir».

Vale señalar que Manu González dio a conocer que Fabricio Vasconcelo dejó la vivienda en la que vivía junto a su pareja y que se está quedando con un amigo en Chicureo. «Cercano a donde vivía antes, y además donde hay otra gente que lo veía», expresó.

«Siempre con los polerones, corriendo, paseando, haciendo cosas por la casa. Esa casa que al parecer tiene un patio grande, entonces pues que lleva una vida, pero bien piola, bien tranquila, muy relajada», agregó el panelista de Zona de Estrellas.

Vale señalar que ni Fabricio Vasconcelos ni Mariela Román se han referido al tema de manera pública.

Es importante señalar que hace un tiempo, Mariela había hablado sobre la presunta infidelidad de Fabricio. «Les mentiría si no les dijera que se ha movido la cosa por aquí. Sí, se ha movido, pero por suerte los cimientos están firmes», indicó en dicha oportunidad.

«Estamos bien. Fabricio está resolviendo las cosas por el lado que corresponda, entonces yo no me voy a referir al tema», añadió.