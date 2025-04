Recientemente, el influencer Danilo 21 dio mucho que hablar tras revelar que Fabricio Vasconcelos le habría sido infiel a su esposa Mariela Román con Agustina «Joa» Cabañas. Hecho que habría ocurrido el 9 de enero después de una presentación del brasileño en el en el Casino Dreams de Temuco.

Vale señalar que el exintegrante de Mekano tiene una relación de cerca de 20 años con su esposa. Además, tienen dos hijos.

En este sentido, la misma Agustina «Joa» Cabañas se refirió al tema y aseguró que tuvo un encuentro con Fabricio Vasconcelos.

«Hace un tiempo atrás salí con Fabricio Vasconcelos y me mintió. Me dijo que estaba soltero y después de intimar me dijo que él seguía con su esposa y yo quedé muy mal», indicó en conversación con el programa «Que te lo digo» de Zona Latina.

¿Quién es Agustina «Joa» Cabañas?: la modelo trans con la que supuestamente Fabricio Vasconcelos engañó a Mariela Román

Agustina «Joa Cabañas», tiene 24 años, es modelo y estudia Nutrición en la Universidad Católica de Temuco.

Vale señalar que anteriormente, la joven ya estuvo en el centro de atención por otra polémica. Resulta que en 2022 se difundió un video en el que supuestamente se encontraba junto a Felipe Kast en un vehículo. Sin embargo, eso fue desmentido por ella misma.

«No soy yo la del video. No soy escort, yo estudio Nutrición», indicó en dicha oportunidad la modelo a través de sus redes sociales.

Y recientemente, «Joa Cabañas» volvió a estar en el centro de atención, luego de que se dio a conocer que el pasado 9 de enero habría tenido un encuentro íntimo con Fabricio Vasconcelos.