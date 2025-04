Revelan que Fabricio Vasconcelos intentó ocultar supuesta infidelidad con mujer trans con millonario monto de dinero

Durante los últimos días, Fabricio Vasconcelos ha estado en el centro de atención. Esto después de que se dio a conocer un registro de él, siéndole infiel a su esposa Mariela Román con la modelo trans, «Joa» Cabañas.

Vale señalar que el video fue difundido por el tiktoker Danilo 21.

Y posteriormente, «Joa» Cabañas reveló que sí tuvo un encuentro con el brasileño, el que lleva casado cerca de dos décadas.

En el programa de farándula «Que te lo digo», la modelo acusó a Fabricio de mentirle sobre su situación sentimental.

«Hace un tiempo atrás salí con Fabricio Vasconcelos y me mintió. Me dijo que estaba soltero y después de intimar me dijo que él seguía con su esposa y yo quedé muy mal», indicó.

Además, en el programa de Zona Latina se dio a conocer que el exintegrante de Mekano, le habría ofrecido a Agustina a Danilo 21 un millonario monto para que cambiaran su versión de los hechos.

Revelan que Fabricio Vasconcelos habría ofrecido pagar millonario monto para ocultar supuesta infidelidad

El periodista Luis Sandoval, panelista de Que te lo Digo, entregó detalles al respecto.

«Fabricio, hoy muy temprano, se habría puesto en contacto con ambos y, según la información que tengo reporteada, les habría ofrecido dinero para que Danilo 21 y Agustina, la mujer que se involucró sexualmente con Fabricio, cambiaran la versión de la historia», señaló el reportero.

En este contexto, Sergio Rojas reveló que la cifra exacta que el brasileño habría ofrecido para ocultar su infidelidad sería de 10 millones de pesos.

Asimismo, se dio a conocer un mensaje del abogado de Fabricio Vasconcelos que menciona que «estamos dispuestos a deponer todas las acciones legales… por algo que a ti y a tu amiga los deje tranquilos».