Luis Sandoval asegura que a reconocida figura la echaron de su casa televisiva por pedir «dos meses» de vacaciones

Estamos a fin de año y se están realizando diversos movimientos en el mundo de la televisión. En este sentido, recientemente se dio a conocer que una conocida figura habría sido desvinculada de TV+.

Esta información fue revelada por el periodista Luis Sandoval en el programa «Que te lo digo» de Zona Latina.

«Una famosa que entró con una mochila de ilusiones queda sin trabajo», indicó el reportero.

Luego, tras referirse a la razón de su salida, indicó: «Es más que asombroso».

De este modo, el panelista de «Que te lo digo» señaló que «esta famosa habría solicitado un par de semanas de vacaciones… y hartas semanas… dos meses».

Frente a esto, sus compañeros Antonella Ríos y Sergio Rojas se rieron de la solicitud. Posteriormente, Luis Sandoval dijo que «le habrían dicho no, muchas gracias hasta aquí llegamos».

En este sentido, agregó: «Por este motivo esta persona no seguiría más en pantalla y, en los próximos días, se despediría… es de TV+, rubia, periodista y bien informada».

Para finalizar, el periodista indicó que el rostro que habría sido desvinculado de TV+ es Gisella Gallardo. «No sigue más», indicó.

Por otro lado, es importante señalar que recientemente se sumó una figura a TV+.

La reciente incorporación de TV+

Durante la jornada de este jueves, María Paz Arancibia tuvo su debut en el programa de espectáculos «Sígueme» de TV+.

En este sentido, antes de su primera aparición en el espacio de farándula, en conversación con Página 7, la comunicadora expresó: «Me siento feliz, muy agradecida de la oportunidad, llena de contenido y de muchos chismes».

«Me parece una decisión muy valiente, arriesgada, pero yo creo que eso habla de la seguridad y de la confianza que tengo en mí en estos diez años de trabajo que hice en las noticias, que, además, es un trabajo muy arduo, así que ahora me quiero relajar y me quiero reír mucho», agregó la nueva panelista de «Sígueme» de TV+.