¡Sacó dinero de su bolsillo!: Daniel Fuenzalida conmueve a todo Chile y sorprende a participante de «Ahora Caigo» con generoso gesto

En el capítulo post Navidad del programa de concursos «Ahora Caigo», Daniel Fuenzalida protagonizó un emotivo momento junto a una participante del espacio.

Resulta que el destacado comunicador sacó dinero de su bolsillo para entregárselo a una concursante.

Hablamos de Andrea Harboe, quien es cuidadora de su familia y asistió a «Ahora Caigo» con el fin de llevarse un buen premio.

De este modo, durante su participación en el espacio de concursos de TVN, la participante contó detalles de su historia. De este modo, su relato impactó a nuestro querido Daniel Fuenzalida.

«El tema de ser cuidadora es muy complicado, aunque de repente la gente no lo vea. Debo estar. No te puedes casi enfermar; tomar licencia médica no es opción», señaló.

En este sentido, agregó: «El año 2022 fue el año que más me complicó cuando mi mamá se enfermó. Porque ahí fue cuando yo dije, no me la puedo y caí. Ahora necesito el dinero porque de salud no estoy bien y si me ganara el premio, ¿por qué no?, poder aportar de alguna manera, comprando un computador, haciendo teletrabajo».

El emotivo gesto de Daniel Fuenzalida con participante de Ahora Caigo

Tras escuchar las palabras de la concursante, Daniel Fuenzalida señaló: «Quiero agradecer a Andrea este testimonio. Nos hicimos un tiempito más para hablar de esto. Si bien, este es un programa de juegos, también tiene que ver con historias de vida».

En este sentido, el animador de Ahora Caigo y locutor de RadioActiva le indicó: «Te quiero decir, Andrea, que juegues relajada, que lo pases bien porque me quiero comprometer contigo a que pase lo que pase, el resultado de este programa, de cualquiera de ellos, de cualquiera de los rivales, el que obtengan el dinero, yo te lo voy a pasar a ti».

Esto sin duda emocionó a la concursante, quien no puro contener las lágrimas y agradeció el gesto de Daniel Fuenzalida. Vale señalar que finalmente el monto fue de 3 millones 400 mil pesos.

Sin embargo, esto no fue todo. Resulta que el destacado comunicador también les prometió que podrán estar en show de Lucho Miranda, que era algo que una hermana de Andrea quería.

«Hablamos con Lucho Miranda también y se comprometió a que ustedes van a ser las invitadas especiales al siguiente espectáculo que vaya a dar», señaló Daniel Fuenzalida.