A pocos días de su salida de CHV: reconocida periodista sorprende tras sumarse a «Sígueme» de TV+

Hace algunos días, se dio a conocer la salida de la periodista de CHV, María Paz Arancibia, quien estomó la decisión de renunciar para dedicarse a otros proyectos. Incluso reveló que le gustaría incorporarse a un panel de farándula.

En este sentido, recientemente se dio a conocer que la comunicadora, quien también crea contenido en Arsmate, se sumará a un programa de espectáculos.

Resulta que la experiodista de CHV llegará al programa «Sígueme» de TV+. De este modo, estará junto a Julia Vial, Michael Roldán, Daniela Aránguiz y otros rostros televisivos.

Su debut será este jueves a las 18:30 horas.

En conversación con Página 7, María Paz Arancibia indicó: «Me siento feliz, muy agradecida de la oportunidad, llena de contenido y de muchos chismes».

Además, la experiodista de CHV se refirió al cambio que está realizando, ya que de cubrir contingencia pasará al mundo del espectáculo.

«Me parece una decisión muy valiente, arriesgada, pero yo creo que eso habla de la seguridad y de la confianza que tengo en mí en estos diez años de trabajo que hice en las noticias, que, además, es un trabajo muy arduo, así que ahora me quiero relajar y me quiero reír mucho», señaló en conversación con el medio ya nombrado.

Es importante señalar que hace algunos días, María Paz Arancibia ya había conversado con Página 7. Instancia en la que había revelado sus intenciones de llegar a un programa de farándula.

«Quiero hacer otras cosas. Quiero animar un programa de TV, quiero comentar en un panel de farándula. Mi salida obedece a unas ganas inmensas que lanzarme a la piscina y vivir mi vida como me dé la gana», señaló.

«No le tengo miedo a los nuevos comienzos y sé que he pavimentado un camino con base en el trabajo, perseverancia y talento. Nada debería salir mal», agregó en dicha oportunidad.