Confirman regreso de Tonka Tomicic a la televisión chilena: conducirá inédito programa

Luego de un largo tiempo de rumores y especulaciones, se confirmó que Tonka Tomicic volverá a la televisión y liderará un nuevo espacio televisivo.

En concreto, la popular animadora va a conducir «El Internado, hasta el más duro aprende», próximo reality de cocina de Mega.

Esto se confirmó durante la noche del miércoles 6 de agosto por el canal ubicado en Vicuña Mackena.

Además, Tonka Tomicic compartió un post en su cuenta de Instagram, en el que se mostró feliz por su vuelta a la pantalla chica.

«¡Estoy de regreso! (…) Desde hoy soy parte de Mega. Con la camiseta puesta y con un tremendo desafío; la conducción de un nuevo reality», indicó.

Es importante señalar que «El Internado» contará con la participación de 18 participantes chilenos y del resto del mundo, quienes cuentan con «nulo o cuestionable» conocimiento de cocina. Estos convivirán en un encierro y permanencia dependerá de competencias físicas y culinarias.

¿Qué se sabe del próximo reality de Mega?

Además de Tonka Tomicic, el próximo reality de Mega contará con la participación de Yann Yvin, quien se desempeñará como el director de la academia de cocina.

Igualmente, el espacio contará con Tita Ureta y Joaquín Méndez, quienes participarán en diversas actividades.

Por otro lado, Francisca García-Huidobro va a liderar las sesiones de cara a cara del próximo reality de Mega.

Es importante señalar que El Internado es un formato desarrollado por Global Content, filial internacional de Mega Media que tiene una experiencia superior a 20 años en creación de realities.

Por otro lado, la señal privada no ha dado a conocer a los participantes de este nuevo espacio. De este modo, hay que estar pendientes a sus canales oficiales.

Vale señalar que El Internado es el primer reality culinario que se desarrolla en Chile.

También te podría interesar: Filtran quiebre de popular actriz chilena: llevaba casi siete años de relación y tenía planes de boda