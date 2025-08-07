Filtran quiebre de popular actriz chilena: llevaba casi siete años de relación y tenía planes de boda

Recientemente, se dio a conocer el supuesto quiebre sentimental de una popular actriz chilena. Hablamos de Pancha Merino, quien tuvo una relación por más de seis años con el italiano Andrea Marrchinno. Incluso tenían planes de boda.

La bomba la soltaron en el programa de farándula de Zona Latina «Que te lo digo». Espacio en el que el periodista Sergio Rojas dio a conocer que la pareja ya no vive junta y que desde hace un tiempo tenían conflictos.

«Esto no tendría vuelta atrás. La mediática actriz y comentarista de espectáculo se habría separado de quien iba a ser su marido. Entiendo que parte de la familia de Andrea estaría muy contenta, porque la acusan de ser la culpable entre el quiebre familiar de Marcello, Luciano, y Andrea Marocchino«, señaló el comunicador.

Además, el medio Glamorama se puso en contacto con Pancha Merino para obtener información al respecto. Sin embargo, la actriz no quiso entrar en detalles y mencionó que «se encuentra bien».

El romance entre Pancha Merino y Andrea Marrchinno

La actriz y el italiano se conocieron en 2019 en un evento de la Fórmula E. Luego iniciaron una relación amorosa e incluso dos años después se comprometieron.

La boda se iba a realizar durante el 2022 en Italia. Sin embargo, esta pospuso debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, la que comenzó en febrero de dicho año y que significó un aumento significativo en los gastos. «Subieron un 50% todos los costos», señaló hace un tiempo Pancha Merino.

Además, en mayo pasado, en el programa «Tal Cual» de TV+, la protagonista de «Adrenalina» mencionó: «Yo me proyecto toda la vida con Andrea, así como tú (le dice a Patricia Maldonado) con Jorge, quiero estar toda la vida».

«Es un ritual que quiero hacer. Además, ya que Andrea ya viene siendo el segundo papá para la Chloe, para la Amanda y Dominic, olvídate, mi hijo mayor lo ama, le da mucha seguridad. Hemos hecho una súper familia», agregó en dicha instancia la intérprete.