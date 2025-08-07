Confirman regreso de Ricky Martin a Chile este 2025: Cuándo, dónde y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos! Ya es un hecho. Ricky Martin volverá a Chile en el marco de su gira «Ricky Marin Live».

El artista llegará a suelo nacional en un gran momento de su carrera musical. De este modo, se espera que sea un gran acontecimiento, tal como lo son todos los shows que realiza en importantes escenarios del mundo.

De este modo, próximamente los fans nacionales de Ricky Martin podrán disfrutar de grandes éxitos como «Livin’ la Vida Loca», «She Bangs», «La Bomba», «Vente Pa’ Ca», «María», «The Cup of Life» y muchos más.

Por otro lado, el concierto contará con producción de gran nivel, que incluye iluminación de vanguardia, visuales envolventes, banda en vivo y un equipo de bailarines.

Vale señalar que «Ricky Martin Live» ha recibido múltiples elogios en su paso por Europa. En este sentido, se ha elogiado la energía, el carisma y la interpretación vocal del popular artista.

Ricky Martin regresa a Chile: cuándo, dónde y cómo comprar entradas

El concierto de Ricky Martin en Chile se llevará a cabo el sábado 4 de octubre de este año en Claro Arena, lo que marcará la inauguración de este moderno recinto deportivo y de espectáculos.

Por otro lado, la preventa exclusiva para Banco Falabella con un 20 % de descuento iniciará el lunes 18 de agosto a través del sistema puntoticket. Vale señalar que esta es para quienes paguen con Mastercard Falabella y estará disponible por 48 horas o hasta que finalice el stock de 7.700 tickets. Vale señalar que se podrán adquirir cuatro tickets por tarjeta.

En tanto, la venta general para el show de Ricky Martin en Chile, comenzará una vez que finalice la preventa de Banco Falabella. Cabe destacar que los clientes Claro podrán acceder un 15% de descuento, hasta agotar stock de 1.914 cupones. Cada cliente puede canjear máximo 2 cupones y con cada uno de estos se pueden comprar 2 entradas.