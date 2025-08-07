Kidd Voodoo sorprendió con inesperado show gratuito en Metro de Santiago: interpretó canción inédita

Durante la tarde de este miércoles 6 de agosto, Kidd Voodoo sorprendió con un show sorpresa en la estación Los Leones del Metro de Santiago.

Vale señalar que esta presentación se dio en el marco de la celebración de los 50 años de Metro de Santiago. De este modo, múltiples pasajeros pudieron disfrutar de una experiencia inolvidable.

Kidd Voodoo sorprendió con show gratuito en Metro de Santiago

Kidd Voodoo llegó a presentarse a la estación Los Leones para cautivar a diversos pasajeros y fanáticos que corrieron para escuchar al artista chileno.

En esta oportunidad, «El Sátiro» interpretó canciones que ya son clásicos como «Confortas pero Dañas» y «Ángeles».

@radioactivachile ¡Inesperada aparición del Sátiro!😱 Kidd Voodoo apareció cantando en Los Leones en el marco de las presentaciones de Metro de Santiago🚇. ¿Te lo topaste? ¿Te encontrabas por ahí ?😱 ♬ sonido original – RadioActiva

A estos se le suman «La Verdad» y un tema que de la versión deluxe de «Satirología» que verá la luz este jueves 7 de agosto a las 20:00 horas. Dicho proyecto cuenta con colaboraciones con artista como Pablo Chill-E, Ñengo Flow, Yandel y más.

Es importante señalar que este show sorpresa en Metro de Santiago se dio a una semana de que Kidd Voodoo se transformara en el primer artista chileno en llevar a cabo siete shows seguidos en el Movistar Arena.

Además, el 22 de noviembre, «El Sátiro» marcará un nuevo hito para su carrera musical. Resulta que en dicha fecha llevará a cabo su primer concierto en un estadio, el que tendrá lugar en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt. Las entradas están disponibles a través del sistema Puntoticket.

Vale señalar que en este show Kidd Voodoo va a presentar por primera vez canciones de la edición deluxe de la trilogía.

Por otro lado, hace algunos días, en conversación con RadioActiva, el popular cantante chileno confesó que una de las metas que tiene actualmente es realizar un concierto en el Estadio Nacional.