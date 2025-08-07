Por acuerdo entre ambas partes: PRISA Media confirmó que Francisco Kaminski no sigue en Radio Corazón

Recientemente, PRISA Media Chile hizo oficial la salida de Francisco Kaminski de Radio Corazón. De este modo, el comunicador dejará «El Vacilón de la Corazón», espacio en el cual se desempeñaba como conductor.

Según informó la empresa radial, la decisión se tomó tras llegar a un acuerdo entre las dos partes involucradas.

Prisa Media Chile y Colena SpA (sociedad que representa a Kaminski) resolvieron en conjunto poner término a su relación contractual, lo que significa el fin del vínculo del comunicador con la radio.

Es importante señalar que «El Vacilón de la Corazón» seguirá al aire con el horario de siempre, de lunes viernes, desde las 06:30 hasta las 08:00 horas.

Comunicado de PRISA Media Chile por salida de Francisco Kaminski de Radio Corazón

La decisión se comunicó este jueves en el programa «La Mañana de la Corazón». Asimismo, emitieron un comunicado escrito:

