Francisco Kaminski cuenta la firme sobre accidente de auto a su nombre: «Mucha gente se preocupó»

Durante la mañana de este miércoles 4 de octubre, diversos medios de comunicación comenzaron a expandir la noticia de que un vehículo a nombre de Francisco Kaminski había aparecido abandonado luego de protagonizar un accidente de tránsito y la persona que lo manejaba estaba inubicable.

Es por ello, que el locutor de Radio Corazón habló en el matinal de nuestra radio amiga, «La Mañana de la Corazón«, para referirse al tema y así poner un poco de paños fríos a la situación.

En ese sentido, Francisco Kaminski partió diciendo que «lo que pasa es que yo vendí un vehículo hace un tiempo y parece que ese vehículo tuvo un accidente anoche, lo dejaron abandonado, en teoría, porque todavía no me he podido contactar con el comprador y desperté igual de impresionado que ustedes, porque no podía creer que había pasado algo, mucha gente se preocupó y me sigue llamando preocupada».

«Así que muy muy tranquilo y gracias a Dios como te digo, no me pasó nada, no tengo nada que ver», señala. Momento en el que sita Evelyn le pregunta si «ese auto, tú se lo vendiste en automotora», a lo que Kami respondió que «no, yo se lo vendí a otra persona a través de la automotora, otra persona que yo conozco que tengo confianza», agregó.

Francisco Kaminski cuenta la firme sobre el incidente

Tras ello, expresó: «No me pasó nada a mí y tampoco tengo nada que ver con el accidente, la verdad es que yo había pedido el día libre hoy y desperté igual de impactado que ustedes, anoche de acosté temprano, como te digo, no tengo relación con el auto hace rato y voy a ir ahora voy a investigar porque me mandaron voy a la comisaría, voy a ir a ver preguntar también, qué pasó con la transferencia porque de repente se demoran como van a aparecer en el sistema es verdad», concluyó.