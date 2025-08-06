Estos son los vehículos que tienen restricción vehicular este jueves 7 de agosto en la Región Metropolitana: revisa las multas por no respetar la medida

¡Atención amigos de RadioActiva! Desde el 1 de mayo que está rigiendo la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Esta medida se aplicará hasta el 31 de agosto y limita la movilidad de diversps vehículos en Santiago, con la finalidad de cuidar la calidad del aire.

Esta incitativa pertenece al Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Cabe destacar que funciona en meses de otoño e invierno, que es cuando empeora más la calidad del aire.

Vale señalar que la restricción vehicular se aplica de lunes a viernes, excepto días feriados en toda la provincia de Santiago. Además, se incluye a Puente Alto y San Bernardo. En tanto, el horario de la medida es desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

Revisa los vehículos que tienen restricción vehicular en la Región Metropolitana este jueves 7 de agosto

Los automóviles y motocicletas que tiene restricción vehicular en la Región Metropolitana este jueves 7 de agosto son aquellos que tienen patentes que terminan en estos números:

Automóviles que son catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 2 y 3.

Automóviles no catalíticos sin sello verde: 4, 5, 6 y 7.

Las motocicletas de antes del 2002: 4, 5, 6 y 7.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010 que tienen restricción vehicular este 24 de julio: 2 y 3.

Buses de pasajeros sin sello verde: 4, 5, 6 y 7.

Transporte de carga sin sello verde: dígitos: 4, 5, 6 y 7.

Por otro lado, los vehículos que no tienen sello verde, no tienen permitido el ingreso al Anillo de Américo Vespucio, sin importar el número en que termine su placa patente.

Además, es importante destacar que los conductores deben estar pendientes a la restricción vehicular. Recordemos que quienes no cumplan con la medida pueden recibir multas que se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto equivale a cerca de entre $68.648 a $102.972.

Quienes quieran acceder a más información sobre la medida, puede hacerlo mediante el sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.