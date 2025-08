Periodista de Canal 13 encara en vivo a sujeto que lo amenazó con robarle la cámara: «Dime lo que me dijiste»

Durante este miércoles, se vivió un tenso momento en el matinal de Canal 13, «Tu Día». Esto sucedió en pleno despacho en Barrio Meiggs.

En esta instancia, el reportero Rodrigo Pérez dio a conocer que unos individuos los siguieron. Además, señaló que estos se comunicaban con radio.

«De las personas que se me han acercado fuera de cámara, me han dicho: ‘Tú te estabas moviendo y yo sabía dónde tú estabas porque había personas con radio hablando sobre dónde estaban, estabas tú’. Me confirmaron lo mismo que estaba diciendo yo, gente con radio al lado mío todo el tiempo», indicó el periodista de Canal 13.

Periodista de Canal 13 encara a sujeto que lo amenazó

Además, en otro instante, el comunicador encaró a un hombre que lo amenazó con robarse la cámara. «Dime en cámara lo que me dijiste, dime en cámara lo que me dijiste… Pero dime en cámara», le expresó el notero del espacio matutino.

Vale señalar que Pérez indicó que le dijeron que «si nosotros grabamos para allá, salimos de acá sin cámara

Asimismo, mientras estaba recorriendo la zona, el reportero nuevamente se topó con los sujetos, a quienes señaló como un supuesto «equipo de mantenimiento».

En este sentido, el periodista de Canal 13 les señaló: «Me voy a mover… Saludos para ustedes, cuídese, que les vaya muy bien. Voy a andar por acá».

Vale señalar que en esta instancia, el equipo del matinal «Tu Día», se había dirigido hasta Barrio Meiggs para hablar con respecto a las intervenciones que han llevado a cabo las autoridades.

También te podría interesar: Periodista de Mega fue violentamente agredido en pleno despecho en vivo: alcanzó a esquivar piedra de gran tamañ