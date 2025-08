Periodista de Mega fue violentamente agredido en pleno despecho en vivo: alcanzó a esquivar piedra de gran tamaño

Durante la jornada de este miércoles se vivió una compleja situación en plena emisión del matinal de Mega, «Mucho Gusto».

Esto ocurrió en un despacho sobre el comercio ambulante en barrio Meiggs, específicamente en la esquina de Salvador Sanfuentes con Unión Latinoamericana. Instancia en la que el periodista Roberto Saa junto a personal del equipo del programa fueron increpados y agredidos.

Equipo de matinal de Mega sufre ataque en Barrio Meiggs

En esta oportunidad, un grupo conformados con al menos cuatro individuos increparon al equipo de Mucho Gusto y les señalaron que debían irse del lugar.

«Nos dicen, ‘váyanse de acá de inmediato’. Le digo que me está amenazando y me responde que ‘sí, lárguense de inmediato», indicó el periodista del matinal de Mega.

En este sentido, el reportero también señaló: «Los tipos se colocaron muy nerviosos porque no han llegado los guardias. No ha llegado el operativo este que se está haciendo en Meiggs, todavía no llega a ese lugar, por lo tanto, ellos están operando ahí con la más completa tranquilidad, no llega Carabineros, no llegan los guardias».

«Y claro, vieron a este equipo, y nos amenazan primero, me dicen ‘papito, papito, te recomiendo al tiro que te vayas inmediato de acá, acá no te queremos’ (…) Nosotros nos íbamos caminando, nos íbamos alejando de ese lugar, y ahí el tipo viene y dice ‘ya, si no entienden por las buenas, entienden por las malas’, y nos empezó a tirar los conos», agregó Roberto Saa.

Sin embargo, esto no fue todo. Resulta que esta instancia los individuos lazaron diversos objetos contundentes, entre ellos una piedra de gran tamaño, la que afortunadamente no le llegó al periodista de Mega. De hecho, ante esto, el equipo del matinal se alejó del lugar, ya que no había funcionarios policiales en el lugar.

También te podría interesar: Querida participante fue eliminada de Mundos Opuestos tras intensa competencia: «Fue muy difícil, muy agotador»