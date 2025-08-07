Caro Molina, «La Rancherita» enfrenta lamentable pérdida familiar: «Te veré en otra vida»

Recientemente, se dio a conocer que la popular cantante nacional Caro Molina, conocida como La Rancherita pasa por un complicado momento.

Resulta que la artista recurrió a su cuenta de Instagram para dar a conocer la partida de su perrito «Pom Pom».

De este modo, Caro Molina se desahogó a través de la red social ya mencionada y compartió una serie de fotografías de su peludito, lo que fue acompañado de unas sentidas palabras de despedida.

«Descansa en paz mi bebé hermoso, te veré en la otra vida para que me vuelvas a acompañar en tantas aventuras, fuiste un amigo fiel, mi hermoso PomPom», comenzó escribiendo la Rancherita.

Además, la cantante añadió: «Desde que te encontré en la calle, con un mes de vida junto a tu hermanita Muñeca, alegraste nuestros días y fuiste un hijito para mí. Siempre te recordaré mi black Pom Pom».

Mensajes de apoyo a Caro Molina

Vale señalar que luego de dar a conocer esta lamentable noticia, Carolina Molina recibió múltiples de mensajes de apoyo.

«Son nuestros angelitos «; «es tan triste cuando se va un integrante de la familia, mucha fuerza»; «mucho amor para tiii»; «que linda Caro como cuidas a tus bebes. Mucha fuerza en este momento tan doloroso como es perder a tu hijo perruno»; «que tristeza, te acompaño en tu dolor»; «feliz viaje a la eternidad bebé, nos demoramos en entender que son eternos porque los amamos mucho», fueron solamente algunos de los comentarios que recibió la popular cantante chilena.

Es importante señalar que esta lamentable noticia coincidió con la eliminación de Caro Molina en Top Chef VIP, lo que se emitió en el episodio de este miércoles del espacio de CHV.

