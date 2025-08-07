Restricción vehicular en la Región Metropolitana 2025: revisa los vehículos que no pueden circular este viernes 8 de agosto y el horario de la medida

¡Atención auditores de RadioActiva! Desde mayo está rigiendo la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Esta medida se va a extender hasta el 31 agosto y se traduce que varios automóviles ven afectada su circulación con la finalidad de cuidar la calidad del aire.

Cabe destacar que la iniciativa forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Además, se aplica en periodo de invierno y otoño, que es cuando se acumula más contaminación.

La restricción vehicular se aplica rige las 07:30 hasta las 21:00 horas, de lunes a viernes, excepto feriados.

Además, la medida se aplica en toda la provincia de Santiago, incluyendo las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Estos son los vehículos que tienen restricción vehicular en la Región Metropolitana este viernes 8 de agosto

Los vehículos que tienen restricción vehicular en la Región Metropolitana este viernes 8 de agosto, son los que tienen patentes que terminen en los siguientes dígitos:

Automóviles catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre del 2011: 4 – 5.

Automóviles no catalíticos que no tienen sello verde: 8 – 9 – 0 – 1.

Motocicletas de antes del 2002: 8 – 9 – 0 – 1.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010 que tienen restricción vehicular este 8 de agosto: 4 – 5.

Buses de pasajeros sin sello verde: 8 – 9 – 0 – 1.

Transporte de carga sin sello verde: dígitos: 8 – 9 – 0 – 1.

Los vehículos que no tienen sello verde no tienen permitido ingresar al Anillo de Américo Vespucio, sin importar el número en que termine su patente.

Conoce los montos de las multas

Es importante señalar que quienes no cumplan con la medida pueden recibir una multa. Los montos varían entre 1 y 1.5 UTM, lo que equivale aproximadamente de $68.648 a $102.972.

Por otro lado, quienes quieran conocer más acerca de la restricción vehicular en la Región Metropolitana pueden visitar el sitio web oficial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

También te podría interesar: ¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Jaime Leyton reveló en Mega el pronóstico para los próximos días en Santiago