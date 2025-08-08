Enel confirmó corte de luz en Santiago para hoy, viernes 8 de agosto: Revisa comunas afectadas y horarios
Durante este viernes 8 de agosto se van a desarrollar múltiples cortes de luz en Santiago. Revisa los horarios y las zonas afectadas.
Enel Distribución dio a conocer que durante este viernes 8 de agosto, distintos sectores tienen o tendrán corte de luz en Santiago.
Cabe destacar que de acuerdo a lo informado por el sitio web de la empresa de energía, esto se debe a que se programaron interrupciones del servicio eléctrico en distintas zonas de la capital del país.
De este modo, los cortes de luz en Santiago de este viernes 8 de agosto, se van a desarrollar en sectores y horarios específicos.
Enel confirmó corte de luz en Santiago para este 8 de agosto: revisa horarios y zonas afectadas
Enel dio a conocer que para este viernes 8 de agosto se programaron cortes de luz en sectores de La Florida, Independencia, La Cisterna y más comunas. Revisa los horarios y zonas afectadas:
- Corte de luz en La Florida este 8 de agosto: inició a las 09:00 y finaliza a las 13:00 horas.
- Corte de luz en Ñuñoa este 8 de agosto: inició a las 09:30 y finaliza a las 15:30 horas.
- Corte en Peñalolén este 8 de agosto: inició a las 09:30 y finaliza a las 16:30 horas.
- Corte de luz en Independencia este 8 de agosto: inició a las 09:30 y finaliza a las 14:00 horas.
- Otro corte en Independencia este 8 de agosto: inició a las 10:00 y finaliza a las 16:00 horas.
- Corte de luz en Santiago este 8 de agosto: inició a las 10:00 y finaliza a las 16:00 horas.
- Corte en Lo Barnechea: inició a las 10:30 y finaliza a las 16:30 horas.
- Corte de luz en Las Condes este 8 de agosto: inició a las 10:30 y finaliza a las 16:30 horas.
- Corte de luz en Recoleta este 8 de agosto: inició a las 11:00 y finaliza a las 17:00 horas.
- Corte en Pedro Aguirre Cerda este 8 de agosto: inició a las 11:00 y finaliza a las 17:00 horas.
- Corte de luz en La Cisterna este 8 de agosto: inició a las 10:15 y finaliza a las 17:00 horas.
Recuerda que los cortes de luz programados para los próximos días en Santiago se pueden revisar a través de la página web de Enel Distribución.
