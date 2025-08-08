Recordada figura televisiva genera preocupación tras hacer desesperado llamado: Pidió que oren por él y compartió datos bancarios

Recientemente, un recordado rostro televisivo generó gran preocupación tras compartir unas angustiantes palabras. Hablamos de Alexander Núñez, quien es conocido como «Arenito» por su participación en el extinto programa de CHV, Yingo.

El joven que actualmente se encuentra alejado del mundo del espectáculo recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda.

«Una noche de crisis. No me siento bien, pido sus oraciones», indicó Arenito en primera instancia.

Ante esto, sus seguidores se mostraron preocupados y querían saber que le pasaba. Frente a esto, el exchico Yingo expresó: «Para los que me preguntan, son muchos problemas y mucho estrés».

Además, el joven explicó que «llevo mucho tiempo sin trabajo estable. Debía pagar el arriendo el día de ayer, y no lo he podido pagar».

«No quiero cambiarme otra vez de lugar porque me genera más estrés. Así que pido sus oraciones para que Dios me ayude, perdón por desahogarme con ustedes», añadió Arenito.

Incluso, el exrostro de televisión compartió su Cuenta Rut para poder recibir aportes de sus seguidores. «No he podido pegar un ojo, duermo a ratos», indicó.

El apoyo de Faloon Larraguibel a Arenito

Tras el llamado de ayuda de Arenito, su excompañera de Yingo, Faloon Larraguibel utilizó su cuenta de Instagram para brindarle apoyo.

La chica reality compartió una historia en la que señaló: «Les pido algo desde el corazón. Un gran amigo, mi Arenito, está pasando por un momento difícil y necesita trabajo con urgencia. Es una persona comprometida, responsable y con todas las ganas de salir adelante».

«Si alguien tiene o sabe de alguna oportunidad laboral en la Quinta Región, en cualquier rubro, ¡Por favor escribirle a su Instagram!», añadió Faloon.

«A veces un simple contacto puede cambiarle la vida a alguien. Ayudémoslo a encontrar ese lugar donde pueda volver a levantarse», finalizó.