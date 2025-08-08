«Duele muchísimo»: Popular exchica reality aclara que no está embarazada y revela que padece complicada enfermedad

Recientemente, habían surgido rumores de que una recordada figura de la farándula nacional estaría embarazada. Sin embargo, esto fue desmentido recientemente por ella.

Estamos hablando ni más ni menos que de Mariela Montero, modelo argentina que participó en realities como «Pelotón» y «1810».

Tras las especulaciones, la trasandina compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que aclaró: «No estoy embarazada».

Vale señalar que Mariela Montero mostró su panza y señaló: «Esto se llama endometriosis y duele muchísimo».

Además, la modelo argentina indicó que esta es «una enfermedad silenciosa que solo se quita con cirugía».

En este sentido, la exchica reality explicó que «no se sabe cuál es su causa, y lo padecen miles de mujeres con períodos menstruales muy dolorosos».

Asimismo, Mariela Montero dio a conocer que algunos de los síntomas de esta enfermedad son «hinchazón, cansancio, depresión y ansiedad».

Por otro lado, hace poco tiempo la modelo argentina también dio a conocer que padece déficit atencional (TDAH), lo que le ha traído algunas complicaciones.

Hija de Leonardo Farkas también padece endometriosis

Al igual que Mariela Montero, Tatiana Farkas, hija de Leonardo Farkas también padece endometriosis.

Hace algunos días, compartió un post en el que explicó que «la endometriosis es una enfermedad sistémica e inflamatoria que afecta a todo el cuerpo».

Además, Tatiana Farkas aclaró que «no es una enfermedad hormonal, uterina o menstrual, aunque algunas personas experimentan más dolor durante sus períodos».

Asimismo, la hija el empresario dio a conocer que esta afección es muy dolorosa. «La endometriosis está dentro de las 20 condiciones más dolorosas del mundo y afecta a 1 de cada 10 mujeres, sin embargo, no se reconoce como una discapacidad», agregó.

