¿Ya lo escuchaste? Kidd Voodoo sigue cosechando hitos y lanzó «Satirología (Deluxe Edition)»

A las 20:00 horas de este jueves 7 de agosto, finalmente vio la luz el esperado álbum de Kidd Voodoo titulado «Satirología (Deluxe Edition)», el que cuenta con 18 canciones y colaboraciones con reconocidos artistas.

Vale señalar que existía gran expectación por los fanáticos del cantante por el estreno de este proyecto. Además, el intérprete ya había dado un adelanto durante su presentación de sorpresa en la estación de Metro de Santiago, Los Leones.

Kidd Voodoo sigue cosechando éxitos y lanzó «Satirología (Deluxe Edition)»

El lanzamiento de la versión deluxe de «Satirología» se da en medio del tremendo momento musical que vive el querido cantante nacional.

Kidd Voodoo viene de convertirse en el primer artista nacional en llevar a cabo siete conciertos seguidos en el Movistar Arena.

Y este jueves, el «Sátiro» estrenó su nuevo proyecto, el que cuenta con colaboraciones con cantantes como Ñengo Flow, Dei V, Salter, Tiago PZK, Pablo Chill-E, JC Reyes, Omar Montes y más.

Si bien el nuevo álbum del cantante está lleno de ritmos de reggaetón, sensualidad y fiesta, también cuenta con la emotividad que caracteriza a Kidd Voodoo. Un ejemplo de esto, es su versión de «Ángel para un Final» de Silvio Rodríguez.

Es importante señalar que el cantante presentará en vivo el deluxe de «Satirología» en su concierto en el Estadio Chiquihue de Puerto Montt, el que se llevará a cabo el 22 de noviembre y será emitido por las pantallas de TVN.

