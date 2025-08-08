Faloon Larraguibel compartió desesperado llamado en redes sociales: «Quiero pedirles algo desde el corazón»

Faloon Larraguibel recurrió a sus redes sociales para solicitar ayuda para su amigo Alexander Núñez, quien es más conocido como «Arenito» y fue su compañero en el programa juvenil «Yingo».

Vale señalar que esto se debe a que el joven pasa por un complejo momento económico.

Frente a esto, a través de su cuenta de Instagram, Faloon compartió una historia, en la que señaló: «Amigos y amigas de la Quinta Región, hoy quiero pedirles algo desde el corazón».

«Un gran amigo, mi Alexander Núñez (mi Arenito) está pasando por un momento difícil y necesita trabajo con urgencia», agregó la exparticipante de Palabra de Honor.

Además, señaló que Arenito «es una persona comprometida, responsable y con todas las ganas de salir adelante».

«Si alguien tiene o sabe de alguna oportunidad laboral en la Quinta Región, en cualquier rubro, por favor escríbanle a su Instagram, todo suma», añadió Faloon Larraguibel.

«A veces un simple contacto puede cambiarle la vida a alguien. Ayudémoslo a encontrar ese lugar donde pueda volver a levantarse».

Arenito revela que pasa por difícil situación económica

Durante este miércoles, Arenito recurrió a sus redes sociales para dar a conocer que pasa por una difícil situación económica y que hace tiempo no tiene trabajo estable.

«Una noche de crisis. No me siento bien, pido sus oraciones», expresó el exchico Yingo en primera instancia.

Posteriormente explicó: «Para los que me preguntan, son muchos problemas y mucho estrés».

Además, Arenito indicó: «Llevo mucho tiempo sin trabajo estable. Debía pagar el arriendo el día de ayer, y no lo he podido pagar».

«No quiero cambiarme otra vez de lugar porque me genera más estrés. Así que pido sus oraciones para que Dios me ayude, perdón por desahogarme con ustedes», continuó.

Asimismo, el exparticipante de Yingo compartió los datos de su Cuenta RUT para que sus seguidores los puedan apoyar.