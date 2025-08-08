«Está sin colegio y frustrado»: Auditora le reveló a la Tencha que su hijo con autismo no puede estudiar por una insólita razón

Durante la jornada de este viernes 8 de agosto, en la víspera del Día del Niño, nuestra querida Tencha, recibió un llamado por parte de una auditora que dio a conocer que su hijo pasa por una compleja situación.

El llamado de madre de niño con autismo de alta capacidad que está sin colegio

La mujer dijo que Leo, su retoño de 13 años, tiene autismo de alta capacidad y que desde hace tres años que no va al colegio.

«Es un niño de alta capacidad que solo habla inglés», indicó.

De este modo, la mujer dio a conocer que el tema del idioma ha sido una dificultad para que su hijo pueda asistir al colegio

«Necesita un colegio bilingüe para educarse. Y aquí en Chile los colegios bilingües son carísimos. Entonces, ahí está sin colegio, y está frustrado», explicó.

Además, la auditora de RadioActiva le comentó a nuestra querida Tencha que luego de salir en un reportaje en televisión le pudieron conseguir una beca en un colegio que era bilingüe. «Estudió muy bien todo el año en inglés», mencionó. Sin embargo, señaló que cuando tuvo que dar exámenes libres, estos eran español, lo que le impidió avanzar.

En este contexto, la mujer manifestó que «es una lucha súper fome, porque no tengo respuesta».

De hecho, indicó que ha pedido apoyo al Ministerio de Educación, la Municipalidad de Colina, fundaciones y que incluso se han emitido reportajes al respecto. Sin embargo, no ha obtenido soluciones.

Además, la mujer compartió su cuenta de TikTok @susanaileo16, donde difunde la historia de su hijo, esperando que alguien pueda ayudarlo.